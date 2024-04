“Andata e Ritorno” ad Arpino domani, sabato 13 aprile

Prosegue il tour di presentazione del libro “ANDATA E RITORNO”, scritto da Alessandro Andrelli con protagonista l’atleta handbike Francesco Perna, per tutti “Crispino” pubblicato lo scorso 15 dicembre alla sua ristampa dopo le prime 500 copie vendute.

Realizzato dall’Agenzia di Comunicazione, AG Creative, e stampato tipografia Arpinate Stampa di Arpino l’opera prima del giornalista ferentinate, classe ’78, Alessandro Andrelli sarà presentato sabato 13 aprile 2024, alle ore 17.30 ad Arpino presso l’hotel “Il Cavalier d’Arpino”, con ingresso gratuito.

La presentazione del libro ad Arpino, è frutto dell’impegno dell’associazione “Io Non Mollo” di cui è presidente lo stesso Francesco Perna, dell’amministrazione comunale di Arpino, e soprattutto della Pro Loco di Arpino nella persona del presidente Luciano Rea e dello staff dell’hotel “Il Cavalier d’Arpino” che si è reso disponibile per l’evento nella sua prestigiosa location.

“Con immenso piacere saremo ad Arpino – è il commento di Francesco Perna -. Ringrazio l’amministrazione comunale per la sensibilità e invito tutti gli amici di Arpino a raggiungerci per trascorrere un’ora insieme alla scoperta del nostro libro in una location così bella come quella dell’hotel “Il Cavalier D’Arpino”.

“Arpino è una città che conosco bene, dove ci sono persone straordinarie, che hanno grande cuore e sensibilità – aggiunge l’autore Alessandro Andrelli – e mi auguro la comunità accolga l’invito che l’amministrazione e la Pro Loco ci hanno fatto in questi mesi. Un grazie particolare a Sonia e Rodolfo dell’Hotel Il Cavalier D’Arpino, per la disponibilità. Per noi sarà un onore essere ospitati nella loro meravigliosa location e soprattutto proseguire il nostro viaggio nel mondo nell’inclusione, che nelle prossime settimane ci vedrà partecipare anche ad eventi fuori dal territorio locale“.