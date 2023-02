Ancora una sconfitta per il Vis Sora

Si prospettava una trasferta proibitiva per la Vis Sora e così è stato, 4-0 netto contro la Polisportiva Gaeta, con due reti per tempo che condannano i bianconeri decimati a causa di squalifiche e indisponibilità.

La prima azione del match è per il Gaeta dagli sviluppi di calcio d’angolo con un colpo di testa che termina alto; rispondono i sorani con un’azione personale di Ferri, palla a rimorchio per Petricca che calcia fuori. Al 13° passano in vantaggio i padroni di casa con un cross di Castillo sul secondo palo dove sbuca Barbato che di testa appoggia per l’1-0. Quattro giri di lancette ed i biancorossi raddoppiano: azione sviluppata sulla destra, cross che taglia l’area di Pesarini sul quale si avventa Esposito per il 2-0.

Ad inizio ripresa i sorani cercano di riaprire la contesa con una punizione dalla sinistra di Ferri che rimbalza davanti ad Albano smanacciata in angolo. Passano pochi istanti ed il Gaeta cerca di pungere in contropiede, azione sull’asse Esposito-Leccese con quest’ultimo che calcia a botta sicura ma Prospero compie un ottimo intervento deviando in angolo. Al 80° arriva il tris gaetano: azione sulla destra di Esposito, cross per Leccese che con un diagonale preciso batte l’estremo difensore sorano, riuscendo quest’ultimo solo a sfiorare la sfera. Il definitivo quattro a zero arriva al minuto 84, prima un palo al volo colpito da Leccese, la palla torna sui piedi dello stesso n°9, cross rasoterra per Cutillo che deve solo appoggiare in rete.

Nell’ultima partita casalinga del girone d’andata, la Vis Sora affronterà la formazione cassinate della Nuova Sant’Angelo, appuntamento per sabato 11 Febbraio ore 15:00 al campo sportivo Trecce.

POLISPORTIVA GAETA 1931 – VIS SORA 4-0

Gaeta: Albano; Pesarini; Castillo; Trani; Didomenico; Saccoccio; Barbato; Simeone; Leccese; Esposito; Cutillo. Coppola; Alfano; Tagliamonte; Scerra; Pomella; Palmaccio; Carpisassi; Melia; Incigneri. All. Caneschi

Vis Sora: Prospero; Giovannone; D’Ambrosio; Cancelli; Abbate; Iafrate; Ferri; Raponi; Petricca; Gemmiti; Parisi. A disposizione: Vinci; Cianfarani; Fiorini.

Arbitro: sig. Mattia Longo (sez.Latina)

Risultati 13°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Amatori Vallemaio – Real Sanvittorese 0-0

Gaeta 1931 – Vis Sora 4-0

Folgore Amaseno – Esperia 1-2

Minturno – I Briganti 3-1

Nuova Sant’Angelo – Sporting Club Cassino 0-0

Pontecorvo – Polisportiva Vallecorsa 2-1

Vindex Gaeta – United Cominium 2-2

Riposa Solidale Formia

Classifica

Real Sanvittorese 29

Folgore Amaseno 25

Amatori Vallemaio 25

Esperia 25

Nuova Sant’Angelo 22

Gaeta 1931 22

Minturno 21

Sporting Club Cassino 19

Pontecorvo 15

I Briganti 13

Polisportiva Vallecorsa 12

Vis Sora 8

Solidale Formia 7

United Cominium 6

Vindex Gaeta 4

Prossimo turno (11-12 febbraio)

Esperia – Minturno

I Briganti – Pontecorvo

Polisportiva Vallecorsa – Vindex Gaeta

Real Sanvittorese – Solidale Formia

Sporting Club Cassino – Amatori Vallemaio

United Cominium – Gaeta 1931

Vis Sora – Nuova Sant’Angelo

Riposa Folgore Amaseno

COMUNICATO STAMPA