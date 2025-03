Ancora un Weekendrace positivo per Cristian Fierabracci

Secondo appuntamento con la Coppa Italia Kart, sede del Evento la Pista di Artena al via il nostro Driver Cristian Fierabracci che continua l’apprendistato con il Nuovo Team AMMotorsport e nuovo Telaio il Birel.

Un ottimo weekend per Cristian. Già dalle qualifiche un ottimo Crono per pochi decimi sfiora la Pole Position.

Anche in entrambe le Gare si deve accontentare della Seconda Piazza.

Ecco il suo Racconto.

Si è concluso un fine settimana molto positivo sul kartodromo di Artena.

Dopo un ottimo giro di qualifica (a soli 53 millesimi dalla pole position) abbiamo potuto condividere la prima fila in entrambe le gare con la leggenda del kart Mirko Mizzoni. In gara uno abbiamo consolidato la seconda posizione così come in gara 2 in condizioni di pista bagnata. Un grande ringraziamento alla mia famiglia, ai miei meccanici (mio papà e @danidami78), @marco_dantoni per il materiale top e a @DRCsportmanagement per il costante supporto.

Adesso appuntamento ad Aprilia tra poche settimane gara di casa.

Comunicato stampa DRC sport management