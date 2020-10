Ancora schiuma bianca nel Liri, Quadrini “si prendano provvedimenti immediati”

Ancora una volta le acque del fiume Liri presentano schiuma bianca. Episodi alquanto preoccupanti per i cittadini e per il Consigliere Provinciale di Forza Italia e Commissario della XV Comunità Montana, Gianluca Quadrini, che più volte ha affrontato l’argomento.

In una nota Quadrini commenta – “Questa gravissima situazione, che in queste ore continua ad interessare il nostro fiume, non può più aspettare. Già in passato mi sono attivato interpellando sia l’Arpa che la Asl affinchè procedessero con le dovute verifiche ed accertamenti. Ancora oggi ci troviamo di fronte a questo scenario. È necessario ed urgente intervenire per cercare di individuare le cause che portano a questa gravosa situazione e per questo rimango a disposizione per qualsiasi incontro finalizzato a risolvere il problema. La salute dei nostri cittadini prima di tutto per questo bisogna tutelarla.”

COMUNICATO STAMPA