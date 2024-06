Ancora grande successo di pubblico per Abbruzzese (Lega ) a Ladispoli e Roma

Due incontri molto partecipati hanno contraddistinto le tappe dell’Europa dei territori, il tour di Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle Europee nella circoscrizione Italia Centrale. A Ladispoli il già presidente del consiglio regionale del Lazio, ha incontrato amministratori, sostenitori e imprenditori agricoli. “Un incontro entusiasmante per discutere dell’Europa dei Territori. Confronti ricchi di idee – ha detto Mario Abbruzzese – e di spunti sul Made in Italy, sul settore agricolo, lo sviluppo delle infrastrutture, la difesa della nostra cultura, la nostra identità e il No forte alla guerra! Insieme, costruiamo il futuro della nuova Unione Europea! Un ringraziamento speciale alla Presidente del Consiglio Comunale di Anguillara, Catia De Carolis, all’On. Daniele Giannini, al Dirigente Provinciale della Lega Roma, Luca Quintavalle e all’imprenditore agricolo, Gianfranco Fioravanti”.

E poi è sta la volta di Roma. E come ogni volta il successo è stato assicurato, grazie anche alla rete di sostenitori che Abbruzzese è riuscito magistralmente a creare. “Grazie della calorosa accoglienza. Con passione abbiamo parlato dell’Europa dei Territori, affrontato temi cruciali come le criticità relative alle infrastrutture e il sostegno alle nostre piccole e medie imprese. Insieme, possiamo costruire un futuro prospero per tutti, portiamo i nostri territori in Europa . Un ringraziamento speciale al gruppo politico capeggiato dal leader On. Oscar Tortosa”.

COMUNICATO STAMPA