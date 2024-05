Ancora grande accoglienza per Abbruzzese (Lega) a Frosinone e Monte San Giovanni Campano

Dopo la Toscana, “L’Europa dei territori”, il tour di Mario Abbruzzese candidato della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione dell’Italia Centrale, torna in Ciociaria . “Ho ricevuto una calorosa accoglienza – ha detto Abbruzzese – da parte di tanti giovani e dal Presidente del comitato feste “i ragazzi della Pescara” Anthony Arduini! Insieme, ci siamo confrontati sui modi per valorizzare il Made in Italy, sostenere le nostre imprese locali e salvaguardare i prodotti del nostro territorio! Avanti verso un’Europa più vicina ai cittadini. Grazie al Consigliere Comunale Corrando Renzi ed al Consigliere Provinciale Andrea Amata”. Il già presidente del consiglio regionale del Lazio ha fatto tappa, poi, Monte San Giovanni Campano. “In questo splendido borgo, abbiamo avuto un incontro con la Sezione Comunale Enalcaccia “Amici Cacciatori Bagnara”, abbiamo condiviso idee per valorizzare le nostre eccellenze, supportare il comparto agricolo e della caccia. Insieme, costruiamo un Europa migliore! Grazie al Presidente Campoli Mauro, al Vice Presidente Ottaviani Gino, al Delegato Regionale Sergio Marsella e al già assessore. Comunale Lorella Biordi”. Ultima tappa, Frosinone. “Una grande accoglienza qui nel capoluogo grazie al Sincaco Mastrangeli, all’On. Nicola Ottaviani e all’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli. Insieme a me anche l’on. Anna Cinzia Bonfrisco, insieme al Presidente del Consiglio, Assesori, Consiglieri Comunali e Consiglieri provinciali. Grazie ancora ai tanti amici che mi hanno accolto con affetto! L’Europa dei Territori sarà al vostro fianco, per riuscire a portare le istanze dell’intero territorio a Bruxelles”.

COMUNICATO STAMPA