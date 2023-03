Anci Lazio – Quadrini: gli enti locali protagonisti in tema di sicurezza

Il delegato Anci ha partecipato all’incontro a Roma con l’associazione professionale polizia locale d’Italia

La sede di Anci Lazio, a Roma, ha ospitato oggi l’incontro tra l’associazione dei comuni e l’ANVUU, l’associazione professionale polizia locale d’Italia. Al centro dell’incontro le possibili collaborazioni per migliorare il controllo del territorio, il rispetto delle leggi e la sicurezza dei cittadini.

Ad accogliere la delegazione dell’ANVUU il delegato alla sicurezza di Anci Lazio, Gianluca Quadrini.

“Ritengo fondamentale che gli enti locali svolgano un ruolo da protagonisti in tema di sicurezza e controllo del territorio. Soprattutto in questo momento c’è bisogno di rafforzare la percezione di sicurezza nei cittadini. La Polizia locale può fare molto. Lo può fare anche con l’utilizzo dei moderni sistemi messi a disposizione dalla tecnologia, come ho avuto modo di verificare in un interessante rassegna della settimana scorsa. Come Anci siamo favorevoli a qualsiasi collaborazione che massimizzi questo obiettivo. L’incontro con l’Anvuu rientra pienamente in tale volontà. Ringrazio gli intervenuti, siamo a disposizione per quanto di competenza”.

