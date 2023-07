Anci Lazio – “Missione Italia, un incontro e un momento di confronto importante per porre luce sulle necessità dei nostri comuni” le dichiarazioni di Gianluca Quadrini

Due giornate formative quelle che si stanno svolgendo a Roma presso il Centro Congressi La Nuvola organizzate da ANCI Lazio, in collaborazione con IFEL, per fare il punto sullo stato di attuazione del PNRR. L’evento si declinerà attraverso tavoli di co-working in cui saranno portati in discussione i punti cardine del PNRR: Salute, Energia, Mobilità, Economia Circolare, Trasformazione Digitale, Turismo e Cultura.

“Un incontro e un momento di confronto importante per porre l’attenzione sugli aspetti sui quali occorre, necessariamente, fare chiarezza e definirne delle linee guida che riguardano i nostri comuni” – Dichiara Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e Delegato allo Sviluppo Economico e Produttivo e alle Politiche di Sicurezza dell’Anci Lazio. “Siamo di fronte ad un piano di investimenti unico e l’occasione di potersi confrontare con i ministri, con gli altri livelli istituzionali e con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del PNRR è fondamentale per fare un punto della situazione su quanto è stato fatto e programmare delle linee giuda per trovare le migliori soluzioni a problematiche che nei nostri rispettivi territori sono aperte ancora oggi. Si deve continuare a lavorare in questa direzione ed attivare sempre più un meccanismo sinergico, anche con le provincie, per una efficace e fattiva collaborazione a livello territoriale. In quanto Presidente del Consiglio Provinciale ritengo di sottolineare l’importanza dei comuni quali il punto di riferimento di ogni comunità e per questo da parte di noi amministratori deve esserci la piena apertura e disponibilità a mettere su dei piani di intervento a loro tutela e che rispondano con efficacia alle esigenze mostrate.”

COMUNICATO STAMPA