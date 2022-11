Anci Lazio – Gianluca Quadrini interviene all’ Assembrea del Direttivo a Rieti

Si è svolta ieri mattina, a Rieti, presso il Polo Culturale Polivalente “Santa Lucia” l’Assemblea regionale del Direttivo dell’Anci Lazio. Presente in sala anche il Delegato alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico e Delegato alle Politiche di Sicurezza Anci Lazio, Gianluca Quadrini, che in una nota – “ un’incontro, quello di stamattina, molto importante, volto alla crescita e al perfezionamento delle capacità degli enti territoriali nella programmazione europea per venire sempre più incontro alle esigenze dei territori. Infatti si è tenuta discussione per quanto concerne il supporto ai comuni nella formazione degli egato per la gestione dei rifiuti proprio per aiutare gli amministratori del comuni del Lazio a sfruttare bene le risorse messe a disposizione nell’interesse dei cittadini.”

