ANCI Lazio, Gianluca Quadrini al Direttivo di Velletri: “Approvate delibere strategiche per il futuro dei nostri Comuni”

Si è riunito ieri, 9 aprile 2026, a Velletri il Direttivo Regionale di ANCI Lazio. All’importante vertice istituzionale ha preso parte il Consigliere Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, nella sua veste di dirigente regionale dell’associazione.

Al centro della seduta, un’agenda fitta di provvedimenti mirati a supportare concretamente l’azione amministrativa dei sindaci e degli amministratori locali. Il Direttivo ha analizzato e approvato delibere di fondamentale importanza, destinate a incidere direttamente sulla gestione dei servizi, sulla pianificazione territoriale e sull’efficienza delle comunità del Lazio.

L’intervento di Gianluca Quadrini Esprimendo grande soddisfazione per l’esito dei lavori, il Consigliere Quadrini ha sottolineato il valore politico e operativo dell’incontro:

“Oggi da Velletri lanciamo un segnale forte di operatività e coesione. Le delibere che abbiamo approvato non sono semplici atti burocratici, ma strumenti reali messi a disposizione delle nostre comunità. Come ANCI Lazio, proseguiamo con convinzione sulla strada della vicinanza assoluta agli enti locali, che rappresentano il primo e più importante avamposto dello Stato sul territorio.”

Vicini agli Enti Locali Il focus del Direttivo è rimasto costante sulla necessità di snellire le procedure e fornire assistenza tecnica e politica ai Comuni, specialmente in una fase storica che richiede massima precisione nell’attuazione dei progetti di sviluppo regionale.

“Il nostro impegno come dirigenti di ANCI Lazio – ha concluso Quadrini – è quello di garantire che nessun Comune, a prescindere dalle sue dimensioni, resti indietro. La forza della nostra regione risiede nella salute amministrativa dei singoli enti locali. Continueremo a lavorare per semplificare la vita degli amministratori e, di riflesso, quella di tutti i cittadini del Lazio.”

L’incontro di Velletri conferma la centralità di ANCI Lazio quale interlocutore privilegiato tra le amministrazioni locali e le istituzioni superiori, in un’ottica di sussidiarietà e sviluppo condiviso.