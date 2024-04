Anci Lazio – Chiusura dei Lavori a Bruxelles. Gianluca Quadrini: “Nuove Opportunità per il Territorio”

Il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, a conclusione delle giornate di lavoro a Bruxelles, insieme agli amministratori della Provincia di Frosinone, ha sottolineato le numerose opportunità emerse dagli incontri avuti per il territorio. Riunitisi nella capitale europea, hanno esaminato attentamente le proposte e le opportunità offerte dall’Unione Europea, rappresentando un importante passo avanti per il nostro territorio. Quadrini, in una nota, ha espresso il suo pensiero in merito, enfatizzando l’importanza di queste giornate e l’impegno costante verso il territorio – “l’opportunità unica presentata da Bruxelles è stato un segnale di fiducia per le prospettive future per il nostro territorio. La permanenza qui, insieme agli amministratori della Provincia di Frosinone, ha rappresentato un significativo momento di collaborazione e condivisione delle migliori pratiche, dimostrando il forte impegno di Anci Lazio e degli amministratori provinciali per promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita del territorio. La visita a Bruxelles ha evidenziato opportunità uniche per la provincia di Frosinone. Siamo fiduciosi che queste nuove prospettive possano contribuire in modo significativo alla crescita e al benessere della nostra comunità locale. L’impegno costante di Anci Lazio nel cogliere e promuovere le opportunità offerte dall’Unione Europea dimostrano il lavoro costante l’attenzione verso nuove prospettive per lo sviluppo e il progresso della nostra provincia.”

COMUNICATO STAMPA