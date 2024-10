Anci Lazio, Battisti: “Congratulazioni ad amministratori Provincia di Frosinone per importanti incarichi”

“Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, oltre che al neo Presidente dell’Anci Lazio, Sinibaldi, anche al vicepresidente Riccardo Varone, apprezzato sindaco di Monterotondo e già presidente dell’associazione, con risultati davvero importanti. Sono molto soddisfatta anche per gli incarichi ottenuti da autorevoli amministratori della Provincia di Frosinone: Domenico Alfieri nel direttivo regionale, Stefano Vitale e Barbara Di Rollo nel comitato regionale, Piergianni Fiorletta nel comitato nazionale, Sabrina Sciucco e Maria Paola D’Orazio come delegate nazionali. Amministratori che hanno una profonda conoscenza del territorio e che, sono certa, sapranno dare un impulso positivo alla mission dell’Anci. Ci sono difficili sfide da affrontare e vincere per i Comuni della nostra Regione”.

Così in una nota la consigliera regionale del Pd del Lazio, Sara Battisti.