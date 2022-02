Anci, caro bollette: anche il Comune di Cisterna di Latina spegne la luce

«Anche il Comune di Cisterna di Latina aderisce all’iniziativa promossa dall’Anci contro il caro bollette. Così, le luci di piazza Amedeo di Savoia verranno spente, simbolicamente, domani dalle ore 20 alle ore 20:30. Sosteniamo l’iniziativa del presidente dell’Anci, Antonio Decaro, contro l’aumento delle bollette: l’Associazione nazionale comuni italiani ha stimato un aggravio di almeno 550 milioni di euro per le amministrazioni comunali su una spesa complessiva annua per l’energia elettrica che oscilla tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro; ciò si ripercuoterà sui bilanci comunali e dunque sulla possibilità di erogare con continuità i servizi ai cittadini. Senza dimenticare, inoltre, che il caro bollette graverà sulle famiglie, già in estrema difficoltà per la crisi economica derivata dalla pandemia, sulle imprese e le attività produttive».Lo dichiara in una nota il sindaco di Cisterna Valentino Mantini.

COMUNICATO STAMPA

