Anche Sottile e Bizzarri ospiti del Ceccano Sparco Cristmas Show

Diramato intanto il regolamento del premio “Sparco Vecchie glorie e giovani promesse”

Dopo Luca Cantamessa, Andrea Dallavilla, Alex Fiorio, Piero Longhi, Andrea Navarra e Patrizia Sciascia, anche Sandro Sottile e Stefano Bizzarri si aggiungono al ricco elenco di partecipanti alla prima edizione del “Ceccano Sparco Cristmas Show” in programma sulle strade della cittadina laziale il 10 ed 11 dicembre prossimi. Il campione ligure sarà al via della gara dei “vip”, quella che vedrà affiancarsi le glorie passate e presenti del rallysmo italiano con le giovani promesse del Campionato Italiano junior. Confermata la presenza come apripista, dei protagonisti assoluti del Tricolore Rally, Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso e poi ancora Anna Andreussi.

Intanto è stato diramato il regolamento della competizione-show denominata “Sparco Vecchie glorie e giovani promesse”.

Gli equipaggi misti, abbinati ad estrazione, formati cioè da piloti definiti “vecchie glorie”, o piloti più esperti che dir si voglia, e soprattutto non hanno perso smalto e velocità e dai giovani promesse del tricolore junior saranno al via di otto Renault Clio R5.

I piloti più esperti disputeranno la Superspeciale di apertura che si svolgerà all’interno del comune ciociaro e le prime due prove del giorno successivo. Gli equipaggi Giovani Promesse disputeranno le seguenti le PS 4 e 5. Il Cambio Equipaggio avverrà presso il Parco di Riordino 3 dove le vetture arriveranno guidate da una “Vecchia Gloria” e ripartiranno condotte da una “Giovane Promessa”

La classifica Finale a stralcio denominata SPARCO VECCHIE GLORIE & GIOVANI PROMESSE sarà redatta sommando il tempo conseguito sulla SPS1 al miglior tempo conseguito in una delle altre due PS percorse dai piloti più esperti (il

cui tempo peggiore verrà scartato) al miglior tempo conseguito dall’equipaggio Giovane in una delle due PS percorse (PS 4/5) (anche qui il tempo peggiore realizzato dalla GP verrà scartato). Le vetture che concorreranno alla classifica del SPARCO VECCHIE GLORIE & GIOVANI PROMESSE saranno le prime vetture a prendere la partenza della gara.

Insomma, un autentico show nello show che non mancherà di attirare l’attenzione degli appassionati che già in migliaia, alla luce dei contatti social avuti dall’organizzazione. Curata dalla M33 e dalla ASD Rally Game si sono interessanti al “Ceccano Sparco Cristmas Show”.

COMUNICATO STAMPA