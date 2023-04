Anche nel mese di Aprile il club Lions al Banco Alimentare di Aprilia

In questi giorni i soci del club Lions di Sora-Isola del Liri-Arpino si sono recati con propri mezzi a ritirare ,ancora una volta, beni di sostentamento al Banco Alimentare di Aprila. Il Segretario del Club e Presidente di Zona Bernardo Maria Giovannone insieme alla socia Agnese Bello hanno provveduto a questo servizio impiegando circa quattro ore per andare e tornare. Questa volta sono state consegnate dal Banco prevalentemente pasta, pelati, carne in scatola, alimenti per la prima infanzia. I soci stanno provvedendo insieme al Presidente del Club Riziero Capuano a distribuire gli alimenti a famiglie bisognose, case famiglie, centro di accoglienza per immigrati, casa per ragazze madri, ordini religiosi, parrocchie. E’ impegnativo questo progetto soprattutto per la lontananza del Banco Alimentare ma la soddisfazione morale di poter dare un piccolo sollievo a chi ne ha bisogno ripaga di tutto e il Service continuerà ancora.

Il Segretario del Club e Responsabile della Comunicazione del Club Bernardo Maria Giovannone.

COMUNICATO STAMPA