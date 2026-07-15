Anche l’ufficio postale di Boville Ernica si prepara a diventare “Polis”

Durante gli interventi la continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello dedicato presso la sede di Scrima.

Diventa “Polis” anche l’ufficio postale di Boville Ernica.

Sono iniziati, infatti, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento della sede di piazza San Nicola secondo la tipologia “Polis”, il progetto di Poste Italiane dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti che punta a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. Gli interventi in programma comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Per garantire la continuità dei servizi, Poste Italiane ha previsto per l’intero periodo dei lavori l’attivazione di uno sportello dedicato all’utenza di Boville Ernica presso l’ufficio postale di Scrima, sito nello stesso comune: operativo da oggi mercoledì 15 luglio, sarà a disposizione dei cittadini secondo i consueti orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45). Presso lo sportello sarà possibile usufruire di tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Per tutti i servizi e i prodotti in circolarità di Poste Italiane, i cittadini possono comunque rivolgersi in qualsiasi ufficio postale. Una valida alternativa molto utile e funzionale è la possibilità di usufruire della rete “Punto Poste e PuntoLis”, ovvero di una molteplicità di esercizi come, ad esempio, le tabaccherie presso le quali è possibile effettuare il pagamento dei bollettini di conto corrente postale e pagoPA, la ricarica di carte prepagate Postepay e la spedizione/ritiro dei pacchi. A Boville Ernica sono presenti 2 “Punto Poste e PuntoLis”: per conoscere i “Punto Poste e PuntoLis” più vicini sul territorio è possibile consultare il sito poste.it.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Boville Ernica avranno una durata stimata, indicativamente, salvo imprevisti, di circa un mese.