Anche il “PULLMAN AZZURRO DELLA POLIZIA STRADALE” alla Guarcino-Campocatino

Il 7 ed 8 Agosto, presso la piazza antistante il municipio di Guarcino, sarà parcheggiato il “PULLMAN AZZURRO DELLA POLIZIA STRADALE”, uno dei più celebri mezzi itineranti adibiti all’educazione stradale, dove gli agenti della Polizia Stradale diventano “maestri di sicurezza” per gli studenti degli istituti di istruzione di ogni ordine a grado. E’ questa una delle numerose iniziative che gli organizzatori della “GUARCINO-CAMPOCATINO” gara di velocità in salita per auto storiche, che si disputerà il 7 e l’8 agosto, hanno concertato per seguire la mission che ha portato alla creazione di questo evento. Non solo lo sguardo al passato delle competizioni, ma anche attenzione alla sicurezza stradale, con particolare riferimento alle giovani generazioni e salvaguardia del verde, con un approccio “green” a tutte le attività della manifestazione laziale.

“E’ per noi un vero e proprio motivo d’orgoglio, con sicura soddisfazione per tutto il territorio avere a disposizione questo pullman che accoglierà gli studenti con lezioni sulla prevenzione e sicurezza stradale, giochi a tema e tanto tanto altro – spiega dall’organizzazione della gara Angelo Carlo Veneziano -. Ci sarà una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti della Stradale diventano “maestri di sicurezza” per i più piccoli. Con soddisfazione dobbiamo dire che sono già tanti gli Istituti scolastici del comprensorio che hanno aderito a questa iniziativa ma, grazie alla fattiva e sapiente collaborazione degli operatori della Polizia Stradale, aspettiamo ancora tanti altri studenti al Pullman Azzurro”. Ricordiamo che la manifestazione prevede altri eventi collaterali che verremo ad illustrarVi e che la gara invece prenderà il via Sabato 7 agosto a partire dalle 14 con le due manche di prove ufficiali, mentre domenica 8 scatterà la competizione vera e propria con i piloti che percorreranno per due volte il tracciato, nelle due manche che si svolgeranno a partire dalle 10. Il percorso avrà una lunghezza totale di 7 chilometri.

Per ulteriori informazioni: www.guarcinocampocatino.it

COMUNICATO STAMPA

