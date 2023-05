Anche il Lazio tra le 5 regioni finanziate dalla cabina di regia del Mit contro la siccità

Anche il Lazio tra le 5 regioni che hanno ottenuto i primi finanziamenti grazie al lavoro della Cabina di Regia sulla crisi idrica. “Come Anbi Lazio salutiamo con soddisfazione questo primo importante risultato. Uno dei nostri obiettivi era dimostrare che i Consorzi di Bonifica laziali sono in grado raccogliere le sfide utili ad intercettare linee di finanziamento ministeriali e regionali. Il finanziamento di 6,03 milioni di euro per l’interconnessione e il riutilizzo dell’impianto di depurazione di Fregene – adduttore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, va proprio in questa direzione – sottolinea Sonia Ricci, Presidente di Anbi Lazio. “Si tratta di un importante risultato – aggiunge Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, – grazie al quale porremo le basi per dare ulteriori risposte contro la siccità in un momento particolare e delicato per le imprese agricole del territorio che garantiscono il meglio delle produzioni orticole e non solo del Made in Lazio. Un progetto – ha concluso Sacchetti – sul quale abbiamo creduto e crediamo molto in termini di obiettivi e validità. Un ringraziamento, quindi, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attenzione e la sensibilità dimostrata e alla Regione Lazio. “I 6,03 milioni messi a disposizione per l’interconnessione per il riutilizzo dell’impianto di depurazione di Fregene rappresentano un importante punto di partenza nel quadro delle risposte progettuali che i Consorzi di Bonifica del Lazio intendono perseguire. Dobbiamo continuare a lavorare per cogliere al meglio tutte le opportunità che arriveranno contrastando anche grazie a questo lavoro i problemi del cambiamento climatico ed in primis contro la siccità nello spirito della più sana concertazione e sinergia Istituzionale possibile anche con tutti i soggetti coinvolti nell’approvvigionamento idrico.

COMUNICATO STAMPA