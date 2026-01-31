Anche Ceccano è città della felicità per un giorno grazie al filosofo Filippo Cannizzo

Un successo inaspettato di pubblico, ha reso anche Ceccano la città della felicità per un giorno grazie all’intervento del filosofo Filippo Cannizzo di venerdì 30 gennaio 2026 , in occasione dell’iniziativa di presentazione del libro “Scampoli di felicità. Bellezza, gentilezza, cura per rammendare l’orizzonte” presso il bar/pasticceria “Al Solito Posto” con una sala strapiena quasi più della sua capienza.

L’iniziativa, piena di persone e partecipata come non si vedeva da tanti mesi a Ceccano, ha visto introdurre il dibattito Lorenzo Mingarelli con gli interventi di Alessandro Liburdi, Gianluca Popolla, Luigi Mingarelli, Laura Liburdi, Colombo Massa, accompagnati dalle note di Federico Palladini e dalle letture di Felicita Fusiello, prima dell’appassionante intervento del filosofo Filippo Cannizzo che ha emozionato e catturato i tantissimi presenti. L’evento ha visto una splendida cornice offerta dalla esposizione delle opere d’arte a cura di Fabiana Fioretti.

Filippo Cannizzo è un filosofo, scrittore e insegnante. Ha collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli. Tra i promotori dell’evento internazionale “The Economy of Francesco”, è stato tutor presso la “XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019” e coordina le iniziative di ResiliArt Italy: Bellezza di Unesco. Cannizzo, promotore di una legge per la bellezza nel Bel Paese, ideatore del Festival di Filosofia in Ciociaria e direttore scientifico del convegno “Sulle tracce della bellezza” per la Regione Lazio, dal 2021 è “EU AmbassadorBeauty&Gentletude. Per i suoi libri ha ricevuto il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018, il premio internazionale “SCRIPTURA” 2019, il premio speciale del Bancarella 2021.

Da Ceccano, città della felicità per un giorno, grazie alle proposte del filosofo Filippo Cannizzo, continua un percorso di cambiamento all’insegna del benessere collettivo e delle persone, della tutela e della valorizzazione della cultura, del miglioramento della qualità della vita fondata sull’ambiente e la sua salvaguardia. Verso la rivoluzione della felicità come progetto collettivo per rammendare lo strappo tra noi esseri umani e il mondo che ci circonda, e per ricucire, filo dopo filo, persona dopo persona, un orizzonte di felicità che sia finalmente per tutte e tutti: diamo vita insieme a tante feli-città, come le ha definite Cannizzo, da Ceccano in tutta Italia.