Anche Anbi Lazio sugli scudi per il premio “RomaRose”

In occasione della recente festa delle donne, nell’ambito della seconda edizione del Premio RomaRose, in Campidoglio a Roma, è stata premiata Patrizia Rosaria La Rosa. L’Avv. La Rosa, Presidente del Comitato delle Donne di Anbi Lazio ha ricevuto l’importante riconoscimento dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli che ha promosso la riuscita manifestazione. Un giusto e gradito riconoscimento – ha commentato Sonia Ricci, Presidente di Anbi Lazio, per l’impegno e la caparbietà dimostrata dall’amica Patrizia che è apprezzato Consigliere del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma e che ha voluto nominare Presidente del Comitato per le Pari Opportunità di Anbi Lazio. Nel corso della cerimonia, presentata dalla giornalista Rai Monica Marangoni, sono state premiate diverse personalità che si sono particolarmente contraddistinte nello spettacolo, cultura, giornalismo, sport, politica, nell’imprenditoria, nel mondo accademico, nel sociale e nelle forze dell’ordine.

“Ringrazio Svetlana Celli – ha tra l’altro detto l’Avv. La Rosa – per aver dimostrato attenzione e sensibilità al mondo della Bonifica del Lazio che racchiude esperienze, storie e tradizioni importanti per il mondo femminile. Allo stesso modo un sentito ringraziamento alla Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, e al Presidente del Consorzio di Bonifica di Roma Niccolò Sacchetti che è stato presente alla manifestazione e che insieme a tutta l’Anbi Lazio non lesina mai impegno ed attenzione alle molteplici nostre iniziative”.

Il riconoscimento all’Avv. La Rosa è stato tra l’altro motivato mediante il fatto che il Comitato Pari Opportunità di Anbi Lazio è stato il primo Comitato di questo tipo ad essere costituito nel Paese ed è stato rimarcato anche l’impegno dell’Avv. La Rosa, per attività simili in contesti prestigiosi, come quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e dell’Ordine degli Avvocati di Velletri.

