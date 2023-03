Anche a marzo I Lions club di Sora-Isola del Lir-Arpino impegnati nella solidarietà

Anche questo mese ha visto i Lions Impegnati nel progetto “”Alleviare la fame”

I Lions di SORA-ISOLA DEL LIRI-ARPINO anche questo mese non hanno voluto far mancare il loro impegno nel Progetto “ALLEVIARE LA FAME” che consente ogni volta di dare un piccolo aiuto a tantissime persone di varie età anche di bambini piccolissimi per soddisfare l’esigenza alimentare che è un bisogno primario ed essenziale. Infatti il giorno 23 marzo con i propri mezzi alcuni soci si sono recati ad Aprilia al Banco Alimentare a prelevare derrate alimentari da distribuire. L’attività è stata coordinata dal Presidente e dal Segretario del Club Riziero Capuano e Bernardo Maria Giovannone con la collaborazione di tutti gli altri soci in modo particolare di Agnese Bello e del Tesoriere Peppino Quadrini. Questa volta le derrate erano costituite da pacchi di riso, carne in scatola, fette biscottate, biscotti plasmon, purè di patate, cornetti farciti, un paio grossi barattoli da 6 kg l’uno di crema al cioccolato di una marca prestigiosa, omogeneizzati, etc. Appena tornati da Aprilia i soci si sono organizzati per distribuire gli alimenti che sono stati destinati a famiglie in difficoltà, parrocchie di Sora, Isola del Liri, Arpino, casa per ragazze madri, un ordine religioso, casa di accoglienza per immigrati di varie parti del mondo, casa famiglia della parrocchia Santa Maria di Civita di Arpino, etc. I Lions sono un’organizzazione internazionale che si occupa prevalentemente di solidarietà, di aiutare le persone in difficoltà, di prevenzione della salute etc. Quindi nel loro piccolo cercano di svolgere al meglio questo compito ma lo fanno anche con progetti molto impegnativi ed ambiziosi come quello Interclub di Zona 1A “Scuola cani guida per non vedenti” che dovrebbe essere realizzato in provincia di Frosinone ad Arpino su un sito messo a disposizione della XV Comunità Montana “Valle del Liri”. Un progetto che non solo è necessario ma è indispensabile per soddisfare le esigenze di cani guida per non vedenti che al momento sono largamente insufficienti non solo per numero di cani a disposizione ma anche perché geograficamente tutto il centro sud da Roma a Reggio Calabria passando per la Sardegna è sprovvisto di tale servizio .I Lions sono convinti che con l’aiuto di tutti questo sogno possa diventare realtà.

Il Segretario Del Club e Responsabile della Comunicazione Bernardo Maria Giovannone.

