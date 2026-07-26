Ance rilancia: “Costruiamo il futuro della Ciociaria”

L’edilizia continua a rappresentare uno dei principali motori dell’economia della provincia di Frosinone. È il messaggio emerso dall’incontro promosso da Ance Frosinone, durante il quale il presidente della Provincia Luca Di Stefano e il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli hanno delineato una visione comune per lo sviluppo del territorio, puntando su infrastrutture, investimenti e programmazione.

Nel suo intervento, Di Stefano ha richiamato i risultati raggiunti grazie ai fondi del PNRR, con particolare riferimento agli interventi su scuole e viabilità, sottolineando come gli investimenti pubblici rappresentino un’opportunità strategica per la crescita del territorio. Ha inoltre evidenziato la necessità di costruire una visione di lungo periodo, soprattutto sul fronte del turismo, per valorizzare le potenzialità della provincia nei prossimi decenni.

Mastrangeli ha invece posto l’accento sull’importanza della collaborazione tra enti locali e imprese, ringraziando il presidente di Ance Frosinone Arnaldo Zeppieri per il lavoro svolto. Il sindaco del capoluogo ha ribadito che solo attraverso una rete di amministrazioni capaci di fare squadra sarà possibile affrontare le sfide future e trasformare i progetti in opere concrete.

Tra i temi affrontati anche quello dell’Alta Velocità, considerata non un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova fase di sviluppo. Da qui la proposta di creare un consorzio tra gli enti locali per gestire e valorizzare le opere infrastrutturali, favorendo una pianificazione condivisa e una maggiore capacità di attrarre investimenti.

L’incontro ha confermato il ruolo centrale del comparto delle costruzioni come leva per la crescita economica della Ciociaria, evidenziando come la sinergia tra istituzioni e imprese possa rappresentare un elemento decisivo per lo sviluppo del territorio.