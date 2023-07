Ance organizza un workshop sul tema dello sviluppo e rigenerazione urbana. Ha partecipato all’incontro anche Gianluca Quadrini

Si è svolto presso la sede dell’Ance di Frosinone per il workshop sul tema dello sviluppo e rigenerazione urbana. Mercato, Lavoro, Formazione ed innovazione del territorio. Confronto tenuto dal Presidente dell’Ance di Frosinone, Cav. Libero Angelo Massaro, insieme all’assessore regionale, Pasquale Ciacciarelli, e all’arch. Lorenzo Bellicini, Direttore Cresme Ricerche. È intervento all’incontro anche il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini che in una nota afferma l’importanza di ripensare le città secondo metodi innovativi ed inclusivi – “Insieme agli amministratori locali, alle imprese e ai tecnici si è dibattuto sugli sviluppi urbanisitici del territorio e delle conseguenze positive che sul piano sia culturale che organizzativo. Perché è importante ripensare le nostre città mettendo in campo progetti innovativi, rigenerando quanto costruito nel pieno rispetto e nella piena tutela dell’ambiente e delle esigenze dei cittadini. Per questo – conclude Quadrini, ringraziando il Presidente dell’Ance – passo dopo passo ci si avvierà verso una crescita inclusiva e sostenibile di tutto il territorio. Ringrazio il Presidente dell’Ance, Cav. Angelo Massaro per l’invito che ha rivolto al nostro e per la possibilità data di partecipare e contribuire per il nostro territorio.”

comunicato stampa