Ance Lazio, Ciacciarelli: “Incontro proficuo. Regione più vicina alle istanze dei cittadini”

“La Regione Lazio è più vicina ai suoi cittadini e al suo territorio” è quanto afferma l’Assessore all’Urbanistica, politiche abitative, case popolari e politiche del mare, Pasquale Ciacciarelli, nell’incontro che si è svolto ieri con i vertici e le rappresentanze locali dell’ANCE Lazio (Associazione Nazionale Costruttori Edili). Il primo di una lunga serie di incontri con le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali, le Amministrazioni comunali, per collaborare direttamente con chi il territorio lo vive quotidianamente.

Vari i temi affrontati nell’incontro di ieri. Dall’housing sociale all’emergenza abitativa. “I problemi legati alla “casa” nella nostra Regione non sono pochi ma insieme alle Amministrazioni locali, le Associazioni di categoria, con cui apriremo una finestra di dialogo costante, e dei cittadini, sono certo che i risultati non tarderanno ad arrivare. Investiremo tutto il tempo e le risorse necessari per dare risposte a chi da anni aspetta di vedere riconosciuto un proprio diritto o semplicemente essere ascoltato.

Interverremo con modifiche normative volte a semplificare e migliorare il panorama urbanistico, edilizio e del paesaggio” prosegue l’Assessore Ciacciarelli “Metteremo mano alla Rigenerazione Urbana”.

E ancora “Rendere fruibili i servizi già esistenti e crearne di nuovi.” Conclude l’Assessore Ciacciarelli con l’impegno, accolto con soddisfazione dal Presidente dell’ANCE e da tutti i partecipanti, per una costante, futura proficua collaborazione.

COMUNICATO STAMPA