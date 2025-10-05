ANBI LAZIO: UN PLAUSO ALL’ASSESSORE RIGHINI PER IL GRANDE RISULTATO CONSEGUITO CON LA RIDUZIONE DEL DEBITO REGIONALE PER 13 MILIARDI DI EURO

“Il risultato reso noto nei giorni scorsi, riguardante la riduzione di 13 miliardi di debito, testimonia la grande azione voluta dall’Assessore Giancarlo Righini nella direzione che ha inteso mettere il rigore e la sobrietà davanti ad ogni atto amministrativo da realizzare in Regione Lazio.

Come Anbi Lazio, l’Associazione Regionale dei Consorzi di Bonifica, non possiamo non plaudire a quanto realizzato che nel quadro complesso che da sempre contraddistingue l’operato della Regione Lazio libera ingentissime risorse per gli investimenti in tutti i settori.

Questo il commento di Sonia Ricci, Presidente di Anbi Lazio che aggiunge. “Righini ha già assicurato che parte dei 500 milioni disponibili arriveranno al nostro settore e per questo lo ringraziamo di nuovo. Siamo certi, quindi, che le progettazioni legate alla salvaguardia idrogeologica e al contrasto al cambiamento climatico troveranno, insieme al miglioramento del servizio irriguo, utilissime ulteriori risorse economiche a vantaggio dei Consorzi di Bonifica del Lazio, ai loro Consorziati, alle imprese e ai cittadini”.

“Come sistema dei Consorzi di Bonifica di Anbi Lazio, a nome di tutte le nostre strutture – ha aggiunto Andrea Renna, Direttore di Anbi Lazio – diamo atto del grande impegno dell’Assessore Righini che ringraziamo per questo lusinghiero risultato. Assicuriamo di essere pronti a fare la nostra parte per mettere a disposizione progetti esecutivi a vantaggio del nostro settore da poter inserire nelle future progettualità tese a mettere in evidenza il grande lavoro fatto dallo stesso Righini fino ad ora per poter garantire risorse mai ottenute prima a favore della salvaguardia idrogeologica del nostro territorio migliorando anche la rete irrigua”.