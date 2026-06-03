ANBI LAZIO: SU RICHIESTA DEL SINDACO DI SORA IL CONSORZIO DI BONIFICA LA CONCA AL LAVORO NEL CENTRO URBANO E IN ALTRI COMUNI DEL COMPRENSORIO

Tra le attività che il Consorzio di Bonifica “La Conca” di Sora sta effettuando nel proprio perimetro di zona, particolarmente strategici ed importanti quelli che riguardano il tratto urbano del fiume Liri a Sora. Su espressa richiesta del Sindaco di Sora, Luca Di Stefano, nei giorni scorsi, il personale consortile si è impegnato e reso disponibile, con la consueta professionalità e abnegazione del proprio corpo operaio, nella non semplice manutenzione del tratto urbano del fiume Liri proprio a ridosso del centro urbano di Sora.

Nello specifico, proprio su richiesta del Sindaco, si è provveduto con attività manuale alla ripulitura della sponda in sinistra idraulica tra il ponte XX Settembre e il ponte di ferro.

Sempre in collaborazione e su richiesta di diversi dei comuni, altre importanti attività sono in fase di esecuzione, tra l’altro, ad Isola del Liri, in località Capitino, a Castelliri, lungo via Forma Taverna, e a Campoli Appennino, nella zona denominata Carpello. Si tratta di interventi di trinciatura delle cunette stradali e dei fossi di scolo laterali che risultano delicate come attività ma basilari per il deflusso delle precipitazioni.

“La concertazione con i comuni, ed in particolare con i Sindaci, rappresentano per il Consorzio – ha tenuto a sottolineare il Direttore dell’ente Aurelio Tagliaboschi – la chiave di volta per quella sana concertazione e sinergia con la quale essere di ausilio a cittadini, imprese e consorziati e rende sempre più evidente l’importanza della attività che portiamo avanti a beneficio del territorio. Il filo diretto con gli amministratori, e con i Sindaci, che ringraziamo, permettono di poter programmare, con tempestività ed efficienza per prevenire criticità e, nel caso del comune di Sora, anche per dare il giusto decoro al centro urbano. Restiamo pertanto a disposizione delle amministrazioni comunali che hanno ben compreso il nuovo corso delle nostre attività che grazie alla Regione Lazio, ed in particolare all’Assessore Giancarlo Righini, hanno a disposizione risorse significative utili ad ampliare e rendere più costante le nostre attività”.