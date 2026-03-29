Anbi Lazio: su contributi e riscossione, storica sentenza favorevole ai Consorzi di Bonifica

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone ha respinto integralmente il ricorso proposto avverso un’ingiunzione di pagamento relativa a contributi consortili, riconoscendo la piena legittimità dell’operato del Consorzio di Bonifica Conca di Sora. La pronuncia si distingue per un impianto motivazionale particolarmente ampio e strutturato, nel quale il giudice ha affrontato in modo analitico tutte le censure sollevate, aderendo in larga parte alle ricostruzioni giuridiche e ai riferimenti normativi e giurisprudenziali prospettati dalla difesa del Consorzio. Sotto il profilo procedurale, la decisione ha ritenuto pienamente regolare l’iter di formazione dell’ingiunzione, escludendo vizi nella notifica degli atti prodromici e dichiarando infondate le contestazioni relative alla presunta carenza di indicazioni sulle modalità di tutela giurisdizionale. È stata inoltre ritenuta corretta la motivazione dell’atto impositivo mediante rinvio al Piano di Classifica, strumento che individua il perimetro di contribuenza e che, se regolarmente approvato e non impugnato, fonda una presunzione di beneficio in capo agli immobili ricompresi. Di particolare rilievo è il passaggio in cui il giudice, richiamando consolidati orientamenti della Corte di Cassazione, ha confermato la piena legittimità del sistema di riscossione dei contributi consortili, anche mediante affidamento a concessionari abilitati, qualificando tali contributi come prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria. La sentenza dedica ampio spazio anche alla natura e alle funzioni dei Consorzi di Bonifica, evidenziando come l’attività di manutenzione, gestione e tutela del territorio e della rete idraulica produca un beneficio diretto e specifico per gli immobili inclusi nel comprensorio, beneficio che si presume in presenza di un Piano di Classifica vigente e che può essere superato solo con prova contraria da parte del contribuente, nel caso di specie non fornita.Il Direttore del Consorzio di Bonifica Conca di Sora, Aurelio Tagliaboschi, ha così commentato la sentenza, dopo aver ringraziato lo Studio Legale Gattamelata “Si tratta si uno storico esito del giudizio che assume particolare rilevanza non solo per la conferma della correttezza dell’azione amministrativa del Consorzio, ma anche per il valore chiarificatore delle motivazioni, che offrono un quadro sistematico dei principi applicabili in materia di contribuzione consortile”. Resta, ovviamente, ferma la facoltà di impugnazione nei successivi gradi di giudizio, ma questo primo risultato rappresenta un’importante linea guida per la giurisprudenza.