ANBI Lazio stigmatizza l’increscioso atto compiuto nei confronti della commissaria consorzi di bonifica dott.ssa Ruffo

“Come sistema Anbi Lazio stigmatizziamo con forza quanto accaduto, la notte scorsa, alla Commissaria dei Consorzi nella provincia di Frosinone, Stefania Ruffo”. Così Sonia Ricci a nome di tutta la struttura dell’Anbi Lazio è intervenuta per commentare la manomissione dei pneumatici dell’auto della dott.ssa Ruffo.“Le intimidazioni sono deplorevoli e ignobili – ha aggiunto il Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna – ma non fermeranno il lavoro che sta portando avanti con ottimi risultati e riscontri più che positivi la dott.ssa Ruffo, alla quale va tutta la nostra vicinanza e solidarietà”.Proprio ieri la Commissaria Ruffo aveva siglato, nella sede della provincia di Frosinone, la convenzione per i fondi regionali che tramite la Provincia arriveranno nel territorio nei prossimi anni.“Questo dimostra, insieme a tutte le altre numerose attività portate avanti da quando è stata nominata – hanno concluso Ricci e Renna – la bontà dell’operato della dott.ssa Ruffo a favore dei Consorzi della provincia di Frosinone, che di tutto hanno bisogno tranne di atti vergognosi come quello accaduto”.

