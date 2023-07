Anbi Lazio: “Soddisfazione per il via libera al progetto per la diga dell’Elvella”

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche) ha approvato il progetto “Interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza strutturale ed idraulica della Diga Elvella per un importo pari a 2.5 milioni di euro. Un impegno partito da lontano – ha sottolineato il Presidente Gianluca Pezzotti – che ha permesso di arrivare alla importante comunicazione ricevuta dal Ministero anche grazie all’attività di sistema. In tal senso un ringraziamento all’Anbi nazionale e all’Anbi Lazio per l’importante supporto garantito in termini di attenzione e valorizzazione dell’importante e strategico intervento. La diga dell’Elvella, che insiste nel comprensorio a cavallo tra le province di Viterbo e Siena, è un bacino strategico per gli usi irrigui a beneficio delle aziende agricole diventato ancor più basilare in questo ultimo anno a seguito della grave crisi idrica che ha colpito il nostro Paese. Tanti gli interventi previsti nel progetto tutti finalizzati al soddisfacimento dei criteri di sicurezza. “Oggi il Lazio, dopo i progetti approvati per le sedi dei Consorzi di Bonifica di Latina e Roma – ha sottolineato con soddisfazione Sonia Ricci, Presidente di Anbi Lazio – ancora una volta, dimostra efficienza ed efficacia in termini di capacità progettuali mediante la quale aumenta considerazione e reputazione del proprio ruolo a vantaggio della proprietà consorziale e della cittadinanza. Un punto di partenza e non certo di arrivo per le nostre strutture che insieme agli Enti decisori in questo momento particolare e delicato, mirano a raggiungere altri importanti traguardi a difesa del suolo e utili ad incrementare le capacità irrigue salvaguardo e migliorando, come in questo caso, tutte le opere esistenti”.

COMUNICATO STAMPA