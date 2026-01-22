ANBI LAZIO: SICUREZZA IDRAULICA E TUTELA DEL TERRITORIO, A GENNAIO IL CONSORZIO LAZIO SUD OVEST IN AZIONE SU SEI COMUNI

Nel corso del mese di gennaio 2026 il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest ha portato avanti un articolato programma di manutenzione ordinaria della rete idraulica consortile, realizzato interamente in amministrazione diretta con personale e mezzi propri. Gli interventi hanno interessato numerosi corsi d’acqua, canali e collettori nei comuni di Fondi,Latina, Sabaudia, Monte San Biagio, Minturno e Santi Cosma e Damiano, con l’obiettivo di garantire il corretto deflusso delle acque, la sicurezza idraulica e la tutela del territorio a beneficio dei consorziati e dell’intera collettività.

Nel territorio comunale di Fondi le attività hanno riguardato diversi tratti strategici della rete di bonifica, con operazioni di trinciatura e sfalcio della vegetazione, oltre a interventi di riescavo degli alvei. In particolare, il Consorzio è intervenuto sul collettore Streficci, comprese le sue traverse e affluenti, sulla fossella Sant’Antonio inferiore e sul Fosso Vecchio San Bonifacio, dove oltre alla manutenzione della vegetazione è stato effettuato il ripristino della sezione idraulica. Ulteriori lavori hanno interessato il controfosso del canale Acquachiara, con la pulizia del sifone, e il collettore AB Giglio–Procoio–Rusciari, dove è stata rimossa un’ostruzione che comprometteva il regolare deflusso delle acque in località Salto di Fondi. Completano il quadro degli interventi nel comune di Fondi le attività di trinciatura sul torrente Colle Troiano, sul Fosso Querce e su altri canali di scolo a servizio del comprensorio agricolo.

Nel comune di Latina sono stati eseguiti lavori di trinciatura e riescavo su importanti infrastrutture idrauliche, tra cui il Canale Allacciante Astura e il Canale Acque Alte, entrambi classificati come interventi di Preminente Interesse Regionale (PIR). Quest’ultimo attraversa anche il territorio del comune di Cisterna di Latina, confermando il valore strategico dell’opera in un’ottica di sinergia intercomunale e di prevenzione del rischio idrogeologico su vasta scala. Interventi analoghi sono stati realizzati anche sul Fosso Lanterna, in un’area urbana particolarmente sensibile.

A Sabaudia le attività manutentive hanno interessato il Fosso Piede Argine Sisto, in prossimità della Migliara 53, e il canale Botte, presso la Migliara 58, con operazioni mirate alla rimozione della vegetazione infestante e al ripristino della funzionalità idraulica.

Nel comune di Monte San Biagio il Consorzio è intervenuto su più fronti, effettuando lo sfalcio della vegetazione sul fondo alveo e sulle sponde del Canale San Vito e del relativo controfosso, nonché sul controfosso dell’argine del Lago di Fondi in località Catenaccio e sul Fosso della Valle, in località Valle Marina. Si tratta di interventi fondamentali per la salvaguardia di aree a elevata valenza ambientale e agricola.

Le operazioni di manutenzione hanno interessato anche il comune di Minturno, con lavori di trinciatura e riescavo sul Fosso Rio Fontana, e il comune di Santi Cosma e Damiano, dove è stata eseguita la trinciatura della vegetazione sul Torrente Ausente, contribuendo alla riduzione del rischio di esondazione e al miglioramento della sicurezza idraulica.

“Questi interventi – ha commentato il Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, Lino Conti – rappresentano un’azione concreta e costante di tutela del territorio e di mitigazione del rischio idrogeologico. Operare in amministrazione diretta ci consente di garantire tempestività, controllo e qualità dei lavori, mettendo a sistema le competenze del nostro personale e l’efficienza dei mezzi consortili. La manutenzione ordinaria è un pilastro fondamentale per la sicurezza dei cittadini, per la salvaguardia delle attività agricole e per la protezione dell’ambiente. Il nostro impegno prosegue in una logica di sinergia con i Comuni e la Regione, a vantaggio dei cittadini e dei consorziati”.