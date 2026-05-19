Anbi Lazio: Settimana della Bonifica 2026, studenti in visita all’impianto idrovoro di Ostia

Nell’ambito delle iniziative promosse per la Settimana nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 2026, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha aperto alle visite didattiche il proprio impianto idrovoro di Casal Palocco. Protagonisti delle giornate gli alunni della scuola primaria “M. Calderini – G. Tuccimei” di Acilia, che hanno visitato l’impianto di Ostia approfondendo i temi della bonifica, della sicurezza idraulica e della tutela del territorio.

Nel corso della visita, i piccoli studenti hanno potuto osservare da vicino il funzionamento dell’impianto e comprendere il ruolo svolto quotidianamente dal sistema di bonifica nella difesa di un territorio particolarmente delicato sotto il profilo idrogeologico.

Al termine dell’iniziativa è stato donato ai ragazzi un gioco di carte “Memory” dedicato alla bonifica, pensato per sensibilizzare i più giovani ai temi ambientali attraverso un approccio educativo e coinvolgente.

“Giornate come queste rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza del territorio e al tema della sicurezza idraulica – ha dichiarato Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord – Unire attività didattiche e momenti ludici consente di trasmettere ai ragazzi la consapevolezza che vivere in sicurezza in un territorio fragile non è un fatto scontato, ma il risultato di un lavoro quotidiano svolto dal Consorzio di Bonifica.

Mostrare concretamente come funziona un impianto idrovoro, come l’acqua venga sollevata da aree poste al livello o al di sotto del livello del mare e convogliata verso il mare attraverso la rete dei canali di bonifica, suscita sempre grande interesse e stupore, non solo nei bambini ma anche negli adulti che visitano le nostre strutture. La bonifica è un’attività dinamica, in continua evoluzione, che oggi più che mai deve adattarsi alle sfide poste dai cambiamenti climatici”.