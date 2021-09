Anbi Lazio, protagonista al Macfrut 2021 con un progetto informatizzato per il settore irriguo

“Essere protagonisti, come Anbi Lazio, ad una kermesse di tale prestigio è la conferma che la strada intrapresa dai consorzi laziali è quella giusta” Così la Presidente di Anbi Lazio, Sonia Ricci, ha aperto il workshop sugli aggiornamenti per il monitoraggio dei dati irrigui che si è svolto a Rimini nell’ambito del Macfrut 2021 – Avicola, per presentare un progetto informatizzato per la lettura, gestione e controllo dei contatori irrigui, sviluppato dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma insieme ad Evomatic, società di informatica con sede a Rovigo, che lavora già con oltre 33 consorzi di Bonifica italiani. “Stiamo continuando l’attività di sinergia – ha aggiunto la Presidente Ricci – con tutte le nostre strutture al fine di migliorare le attività. In questo quadro il supporto garantito dal Consorzio Litorale Nord del Presidente Niccolò Sacchetti è importante e potrà essere implementato e, se necessario, imitato. Il Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, nel proprio saluto ha sottolineato che, quanto portato avanti nel consorzio romano, si deve tradurre nel quadro dei servizi che i Consorzi di Bonifica devono garantire. “Non possiamo essere codificati come un ente che chiede tasse. I Consorzi garantiscono servizi per l’irrigazione e per la salvaguardia idrogeologica e in questo senso devono essere concepiti, così come da anni accade in tantissime altre regioni, migliorando – ha concluso il Direttore Renna – in efficienza, efficacia e comunicando sempre meglio le nostre attività ai consorziati e dei cittadini”

All’evento, con il Direttore nazionale di ANBI, Massimo Gargano, sono intervenuti, davanti ad una platea numerosa ed attenta, Il Sottosegretario di Stato per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’on. Francesco Battistoni, il Vice Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Vincenzo Rota. Hanno presentato il progetto il funzionario del C.B.L.N. che ha sviluppato il sistema informatizzato, Marco Tolli e l’Amministratore di Evomatic, Giovanni Borghi.Presenti tutti i direttori ed i referenti dei Consorzi di bonifica del Lazio.

Il Direttore nazionale di ANBI, Massimo Gargano ha dichiarato che: “Il paese sta uscendo dalla retorica sulle questioni ambientali dando al clima e ai suoi cambiamenti la giusta centralità che meritano. Oggi i Consorzi – ha aggiunto il Direttore Gargano – escono dal recinto dell’esigenza agricola, affrontando tutti i temi che interessano il territorio, dal rispetto della biodiversità al monitoraggio e controllo delle risorse naturali. Un grazie ad Anbi Lazio per aver interpretato al meglio queste attività e per quanto sta facendo sulla scia delle nostre attività nazionali”.

Francesco Battistoni ha manifestato apprezzamento per quanto fatto da Anbi Lazio e dal consorzio capitolino negli ultimi mesi. “Iniziative come queste vanno incentivate ed ampliate. I fondi messi a disposizione dall’Europa vanno spesi ed è compito del governo semplificarne le modalità d’accesso, ma allo stesso tempo servono progetti e all’ANBI Lazio così come al Consorzio Litorale Nord va riconosciuto il merito di non fuggire dalle sfide”. Vincenzo Rota, dopo aver portato i saluti del Presidente Sacchetti, ha aggiunto “Dall’insediamento del consiglio d’Amministrazione, ci siamo imposti la regola di dover lavorare in modo corale e in sinergia. In questa ottica, per la prima volta, portiamo ad un evento nazionale come il Macfrut, il nostro progetto realizzato dai nostri funzionari che traduce al meglio la nuova era della struttura”.

Hanno concluso il workshop i contributi video dell’assessore all’Agricoltura, Ambiente e Politiche della Valorizzazione della Natura della Regione Lazio, Enrica Onorati: “I Consorzi di Bonifica rappresentano un presidio di difesa del suolo, di custodia delle reti, di patrimonio idrico e di gestione e di utilizzo razionale delle risorse naturali del Lazio, in particolare quella delle acque, nelle zone bonificate garantiscono lo sviluppo agricolo e garantiscono un argine nei confronti del rischio idrogeologico”, e quello, del Presidente di Acea Ato2, Claudio Cosentino: “Tra Acea Ato 2 e Consorzio Litorale Nord c’è un’intesa che non ci vede più contrapposti ma attivi in sinergia su diversi fronti comuni. Il lavoro svolto, del quale ringrazio il Presidente Sacchetti, rappresenta, indubbiamente, un passo importante per continuare, insieme, a raccogliere frutti sempre più importanti nei nostri rispettivi ambiti e su questo lavoreremo ancora nei prossimi mesi.

COMUNICATO STAMPA