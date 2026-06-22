Anbi Lazio: proseguono gli interventi di manutenzione idraulica tra Anagni e Ferentino

Sono nella fase conclusiva gli interventi manutentori che hanno interessato il Fosso Rio Santa Maria nel Comune di Anagni, nel tratto inserito nel Servizio Pubblico di Manutenzione ai sensi della legge regionale 53/98.

Sono stati inoltre ultimati i lavori sul Fosso Ariano, nel Comune di Ferentino, e sul Fosso del Lupo, nel Comune di Anagni.

Nel frattempo, sono iniziate le attività di sfalcio della vegetazione e di ripulitura dell’alveo del Fosso Valle Para, nel territorio comunale di Ferentino. Il corso d’acqua attraversa la Strada Statale Casilina e confluisce nel Torrente Alabro.

I mezzi del Consorzio sono attualmente impegnati anche nel Fosso della Fontana, nel Comune di Ferentino, e lungo le sponde del Torrente Rio, nel Comune di Montelanico.

Tra Anagni e Ferentino, a ridosso dell’autostrada A1, sono inoltre in corso le attività di sfalcio e ripulitura dell’alveo nei fossi Mola della Torre e Santa Caterina.

“Questi interventi rappresentano un’attività fondamentale per la tutela del territorio e la prevenzione del rischio idraulico – ha dichiarato il nuovo Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica del Frusinate, Daniele Pili – Il completamento delle opere programmate e l’avanzamento delle attività sugli altri corsi d’acqua confermano l’attenzione costante verso la manutenzione della rete idraulica e la sicurezza delle comunità locali”

Il Direttore dei Consorzi di Bonifica del Frusinate, Aurelio Tagliaboschi, ha sottolineato che “Il Consorzio, nello spirito fattivo di collaborazione che ne caratterizza l’azione sul territorio, rimane a disposizione degli Enti locali, degli agricoltori e dei consorziati. Solo attraverso una costante sinergia tra istituzioni, operatori e comunità locali è possibile garantire interventi efficaci di manutenzione, tutela del territorio e prevenzione del rischio idraulico”.