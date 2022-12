Anbi Lazio: prosegue l’attività di manutenzione idraulica del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni

Proseguono i lavori di manutenzione idraulica ordinaria sulla rete scolante secondaria di competenza del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni. Nelle scorse settimane sono stati ultimati, tra l’altro, i lavori di trinciatura della vegetazione, risagomatura e riprofilatura dell’alveo del Fosso Bassano ad Anagni. È stata effettuata la trinciatura della vegetazione lungo le sponde e rimozione dei sedimenti trasportati dalle piene che riducono le sezioni di deflusso del Torrente Rio. “E’ fondamentale governare la sicurezza idraulica della rete scolante consortile, rispettando i tempi previsti dal programma di manutenzione – commenta Sonia Ricci, Commissario Straordinario del Consorzio a Sud di Anagni che ha aggiunto – in un periodo di forte crisi con i costi energetici triplicati, è prioritario contenere i costi attraverso la manutenzione idraulica in amministrazione diretta. Il nostro obiettivo è quello di garantire efficacia e puntualità nella realizzazione delle opere manutentive. In concomitanza del meteo avverso che nello scorso mese si è manifestato più di una volta , il personale consortile, che ringrazio per quanto garantisce quotidianamente, ha eseguito, oltre il consueto puntuale monitoraggio su tutto il territorio, le opportune azioni di sopralluoghi, ispezione e verifica di fossi e canali nelle aree dove si sono concentrate maggiormente le precipitazioni. Le attività di manutenzione programmate ed eseguite hanno garantito la tenuta della rete scolante garantendo il regolare deflusso delle acque – ha concluso il Commissario Ricci – I vari interventi a contrasto degli inconvenienti dovuti alle forti precipitazioni a macchia di leopardo nel perimetro di attività sono stati risolti grazie alla squadra di pronto intervento appositamente predisposta.”

COMUNICATO STAMPA