Anbi Lazio presente e per la prima volta protagonista al Macfrut di Rimini

Anbi Lazio (Associazione Regionale Consorzi Gestione Tutela Territorio ed Acque Irrigue) quest’anno sarà presente alla rassegna “Macfrut – Fruit&Veg Professional Show”, in programma presso la Fiera di Rimini dal 7 al 9 Settembre prossimi. Per la prima volta Anbi Lazio sarà non solo presente con una folta e qualificata rappresentanza ma diventerà protagonista. Infatti, durante il workshop, previsto mercoledì 8 settembre a partire dalle 11.45 (che verrà trasmesso in diretta sulla pagina YouTube di ANBI) la presidente di ANBI Lazio, Sonia Ricci, aprirà i lavori ricordando le attività realizzate ed in essere nella nostra regione. Subito dopo diventerà salirà sugli scudi il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma che presenterà il nuovo progetto, realizzato in sinergia ad Evomatic, di un sistema SCADA di monitoraggio e gestione dei contatori irrigui in ambiente GIS. Il software, già in funzione tra gli addetti ai lavori del CBLN, consente la gestione e pianificazione delle richieste di intervento, la raccolta di diverse informazioni relative alle manutenzioni con foto, note e registrazione dei pezzi di ricambio utilizzati. Inoltre consente di segnalare e gestire eventuali abusi o anomalie di funzionamento.

“Presentare un così importante progetto – ha dichiarato Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord – durante un evento di tale rilevanza, rappresenta, da un lato motivo di incoraggiamento al lavoro che, dalla fusione, di concerto con la struttura stiamo portando avanti, giorno per giorno, e dall’altro, anche di indubbia soddisfazione. Questo tassello – ha aggiunto Sacchetti – rientra all’interno di una progettualità più ampia che ci ha visti avviare i lavori, negli ultimi mesi di due importanti cantieri, quello della Piana di Tarquinia, dedicato all’irrigazione, e di Isola Sacra, a Fiumicino, per potenziare la salvaguardia idrogeologica, attivando altresì con molto più vigore, confronto al passato, lavori di manutenzione di fossi e canali in amministrazione diretta approvando, tra le altre cose, il nuovo regolamento irriguo, avviando il lavoro per il nuovo Piano di Classifica e del nuovo Catasto unico, solo per rimarcare le cose più importanti.

“Anbi Lazio – spiegano Sonia Ricci ed Andrea Renna – presidente e direttore di Anbi Lazio – continua quel percorso virtuoso richiesto ed atteso, anche la presenza in questa modalità, nella rassegna di Macfrut, indubbiamente rientra in quel piano di rilancio utile a far comprendere l’importanza dei servizi che i consorzi garantiscono”. Previsti nel corso dello spazio dedicato alle attività di Anbi Lazio diversi interventi tra i quali anche alcuni istituzionali come quelli dell’Assessore alle Politiche Agricole della Regione Lazio, Enrica Onorati e del Presidente di ACEA ATO 2, Claudio Cosentino che si inseriranno nella scaletta del programma che vedrà impegnati i funzionari del Consorzio Capitolino e quelli di Evomatic per l’illustrazione e le analisi tecniche del progetto

Il programma completo delle iniziative è consultabile al seguente link: https://www.anbi.it/evn/eventi/2321-programma-iniziative

SAVE THE DATE: Conferenza del Consorzio di Bonifica Litorale Nord e ANBI Lazio al Macfrut 2021 di Rimini – Mercoledì 8 settembre alle 11.45

Quest’anno ANBI Lazio sarà presente al “Macfrut – Fruit&Veg Professional Show” durante il Workshop “WEB e GIS. Aggiornamenti per il monitoraggio e la comunicazione del territorio”, con la presentazione di un nuovo progetto per la georeferenziazione tenuta dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord. L’intervento sarà in calendario alla fiera di Rimini, mercoledì 8 settembre alle ore 11.45 e verrà trasmesso in diretta sulla pagina YouTube di ANBI, raggiungibile al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCFkdwOroXwCFMXHneVMeYqQ

Al termine della fiera sarà nostra premura inviare contributi video – fotografici accompagnati da un resoconto dell’evento.

