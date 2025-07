ANBI Lazio: Presente all’assemblea nazionale per ricordare risultati e programmi

“Questa è l’estate più fredda del futuro”. Sonia Ricci, Presidente di Anbi Lazio con il Direttore della stessa associazione , Andrea Renna e il gruppo di Presidenti e Direttori dei Consorzi di Bonifica laziali, Lino Conti e Tullio Corbo per Fondi e Latina, Niccolò Sacchetti e lo stesso Renna per Roma , Gianluca Pezzotti e Vincenzo Gregori per Rieti e Viterbo, e la stessa Sonia Ricci e Aurelio Tagliaboschi e Remo Marandola, per i consorzi di bonifica della Ciociaria, hanno fatto proprio l’incipit del Direttore Generale di ANBI – Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue – Massimo Gargano che ha di fatto aperto l’Assemblea Nazionale 2025, dal tema “L’acqua coltiva la pace”, sottolineando l’urgenza di una risposta strutturata ai cambiamenti climatici e alle disuguaglianze territoriali.

“La crisi climatica è una questione di giustizia sociale, ambientale, economica e perfino antropologica – hanno detto i referenti di Anbi Lazio – perché colpisce soprattutto le comunità più fragili. Il Piano Bacini Idrici Multifunzionali è una proposta concreta per dare nuove prospettive alle Aree Interne del Paese, che devono tornare ad avere un ruolo centrale nello sviluppo nazionale.”

ANBI Lazio ha partecipato attivamente all’appuntamento e la presidente Ricci ha ribadito il valore strategico dell’assemblea: “Questo appuntamento rafforza la rete istituzionale tra consorzi. Confrontarsi con le esperienze di altri territori arricchisce l’azione regionale, aiutando a strutturare politiche più efficaci e aderenti alle specificità del Lazio.”

Ricci ha inoltre sottolineato l’importanza del riconoscimento istituzionale ottenuto durante i lavori: “Un ringraziamento va al Presidente Francesco Vincenzi e al Direttore Gargano per aver dato spazio agli interventi dell’assessora capitolina Ornella Segnalini e dell’assessore regionale Giancarlo Righini, che hanno valorizzato l’impegno dei consorzi laziali.”

L’assessora Segnalini ha illustrato gli interventi portati avanti dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, con particolare riferimento ai lavori di manutenzione su un fosso strategico che risultava abbandonato del XIII Municipio, in zona Boccea. L’assessore Righini ha confermato il pieno sostegno della Regione Lazio:

“I consorzi sono essenziali non solo per la sicurezza del territorio, ma anche per garantire l’acqua all’agricoltura, elemento chiave della nostra economia.” Ha quindi annunciato che la Regione Lazio sta destinando nuovi fondi ai Consorzi di Bonifica, riconoscendone il valore strategico e la capacità operativa: “Si sono dimostrati realtà concrete e affidabili, il vero volto del fare. Investire su di loro significa investire sull’efficienza e sulla tutela del nostro territorio.”

A testimoniare l’efficacia della buona gestione è intervenuto Marco Casini, Segretario Generale dell’AUBAC (Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale), portando l’esempio virtuoso della collaborazione su molteplici attività con gli Enti di Bonifica. Casini ha rimarcato la sinergia per attivare manutenzioni che non venivano più svolte da un ventennio nell’area viterbese così come studi e progetti da concretizzare nell’area romana. “A volte non si considera che solo con la semplice pulizia delle paratoie sì quasi raddoppia, per esempio, la portata della risorsa irrigua da garantire agli agricoltori. È la dimostrazione che una manutenzione corretta può produrre risultati immediati anche in condizioni di siccità estrema.”

Dal titolo dell’assemblea – “L’acqua coltiva la pace” – emerge con forza il messaggio che ha attraversato tutti gli interventi: l’acqua non è solo una risorsa naturale, ma uno strumento di stabilità sociale, di coesione tra territori e di costruzione concreta di futuro. Un impegno che ANBI Lazio porta avanti ogni giorno con responsabilità.