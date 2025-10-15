ANBI LAZIO presente all’ Assemblea SNEBI: importante confronto e analisi del contratto collettivo di lavoro.

I direttori dei Consorzi di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina, Vincenzo Gregori, Remo Marandola, Valle del Liri (Cassino), Aurelio Tagliaboschi (A Sud di Anagni e Conca di Sora, insieme al Direttore di Anbi Lazio, Andrea Renna, che è anche direttore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, hanno preso parte ai lavori relativi all’Assemblea Nazionale dello SNEBI (Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica ed Irrigazione).

La riunione ha riguardato, in modo particolare, il tema della contrattazione collettiva nazionale. Al centro del confronto il valore del lavoro, la necessità di un modello contrattuale moderno e condiviso e le sfide poste dalla crisi climatica ai territori e alle comunità.

“Come strutture che operano nel Lazio – hanno dichiarato i direttori che hanno rappresentato anche i propri presidenti, siamo chiamati quotidianamente a misurarci con l’importanza che le sfide del cambiamento climatico ci pongono davanti e, insieme a tutti i nostri collaboratori sia della parte operaia che di quella amministrativa, dobbiamo essere in grado di fornire le risposte attese alla proprietà consorziale. Oggi, confronto al passato – hanno concluso i dirigenti – esiste una percezione più corretta e concreta del nostro lavoro e questo anche grazie e soprattutto al lavoro fatto in termini di comunicazione e confronto quotidiano con gli Enti Istituzionali, i rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria.

Abbiamo un’intesa importante con la Regione Lazio e con l’Assessore Righini che ringraziamo per aver voluto dare un nuovo slancio alle attività della bonifica che può contare su una struttura di riferimento e su risorse ingenti per irrigazione e difesa idrogeologica.