Anbi Lazio plaude l’evento organizzato dai Consorzi Pontini in occasione dell’istituzione del Consorzio unico

“Come Anbi Lazio siamo orgogliosi di quanto realizzato e presentato questa mattina a Latina alla presenza, tra gli altri del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il nuovo corso dei Consorzi di Bonifica, unitamente a quel nuovo percorso che come Anbi Lazio, abbiamo inteso avviare, deve dare sempre i risultati conseguiti a Latina così come sta accadendo negli altri territori laziali.” Così Andrea Renna direttore di Anbi Lazio che è stato presente con tutti i colleghi direttori dei consorzi del Lazio per partecipare, in occasione dell’istituzione del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, alla presentazione del reportage lavori di efficientamento energetico e ammodernamento effettuati dai consorzi della provincia latina con i finanziamenti provenienti dalla Regione Lazio e testimoniare l’afflato e la sinergia che rappresenta meglio di tante parole il nuovo spirito di sinergia e concertazione nel delicato settore della salvaguardia idrogeologica e dell’irrigazione laziale. “La Regione Lazio ha scommesso sulle nostre attività e siamo certi che continuerà a farlo – ha aggiunto Renna – trovando sempre le risposte attese grazie all’operatività delle nostre strutture che anche di recente hanno dimostrato di saper presentare progetti che a livello ministeriale hanno trovato ammissibilità. L’ottimo lavoro concretizzato dalla Commissaria Sonia Ricci e dal Direttore Tullio Corbo e tutta le strutture dei consorzi pontini, rappresentano dei punti di partenza per fare ancor meglio e di più a favore dei cittadini e delle imprese del Lazio in quel patto per il Lazio che abbiamo voluto avviare e far comprendere i servizi che garantiamo quotidianamente”.

COMUNICATO STAMPA

