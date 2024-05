ANBI LAZIO: Per l’impianto irriguo della Forma Quesa (Esperia) agricoltori e Consorzio di Bonifica Valle del Liri a confronto

Nei giorni scorsi si è tenuto, su iniziativa dell’amministrazione comunale di Esperia, un incontro con gli agricoltori serviti dall’impianto irriguo della Forma Quesa presso la frazione di Monticelli. L’incontro ha avuto come tema principale la problematica connessa ai lavori in atto nel canale idroelettrico dell’Enel.

Sono stati presenti, oltre ad una qualificata delegazione degli imprenditori agricoli della zona, tra gli altri, il Vicesindaco, Guglielmo Maddé, in rappresentanza del sindaco Giuseppe Villani, il quale ha raggiunto, comunque, i presenti, al termine alla riunione, ed il Direttore del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, Remo Marandola, che ha rappresentato anche il Commissario del Consorzio, Sonia Ricci, insieme a Panaccione, responsabile del settore irriguo di Pontecorvo.

Il Vicesindaco e gli agricoltori hanno richiesto informazioni riguardanti la riapertura del canale Enel e le turnazioni programmate dal Consorzio per il mese di maggio. Il Direttore Marandola e il Responsabile del Settore irriguo hanno aggiornato i presenti fornendo gli esiti in merito al confronto che, su richiesta dei vertici del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, si è tenutosi con i referenti dell’Enel, lo scorso 14 maggio, presso la sede del settore irriguo di Pontecorvo. È stato assicurato dai vertici Enel che l’acqua nel canale sarà disponibile a partire dal 1° giugno, con la possibilità forse anche di anticipare di qualche giorno il corretto flusso idrico. Sono stati inoltre illustrati i turni programmati per garantire alle colture l’acqua necessaria in questa prima fase.

Il Vicesindaco ha comunicato che l’Amministrazione comunale ha richiesto un ulteriore incontro con i vertici Enel, che si terrà il 24 maggio alle ore 15:00 presso la sede del Comune di Esperia.

“Stiamo facendo tutto il possibile in questa fase di criticità e preoccupazione per garantire l’acqua a tutti gli impianti serviti dal canale Enel mediante l’utilizzo della sorgente della Forma Quesa e attraverso le programmate turnazioni – ha dichiarato il Commissario Sonia Ricci. Le esigenze degli agricoltori sono prioritarie – ha concluso Sonia Ricci – Il Consorzio quotidianamente si impegna affinché l’acqua sia garantita per l’irrigazione di tutte le colture messe a dimora e monitorerà la situazione auspicando il rispetto dei tempi rappresentati durante la riunione da parte di Enel.

COMUNICATO STAMPA