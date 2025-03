ANBI LAZIO: PER IL RUOLO IRRIGUO (QUOTA VARIABILE) DEL CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI DI CASSINO C’E’ TEMPO FINO AL 31 MARZO PER REGOLARIZZARE I PAGAMENTI

Per i pagamenti relativi alla quota variabile del ruolo irriguo per tutti i Consorziati del Consorzio di Bonifica Valle del Liri di Cassino, c’è tempo sino al 31 marzo per regolarizzare le singole posizioni degli utenti.

Così come da impegni assunti durante le riunioni che si sono svolte a Pontecorvo il giorno 27 dicembre 2024, con una nutrita delegazione dell’amministrazione locale e di alcuni Sindaci e Assessori dei Comuni limitrofi oltre che di numerosi agricoltori, e come da accordi resi noti e ratificati durante la riunione con la Consulta dei Sindaci, a Cassino, lo scorso 3 gennaio, il Consorzio Valle del Liri ha mantenuto l’impegno di non addebitare per i pagamenti della quota variabile né ulteriori spese e neppure interessi sino alla data del 31 marzo 2025.

Come si ricorderà il pagamento prevedeva all’origine la scadenza del 31/01/2025 ma con l’impegno assunto dal Consorzio è stato possibile posticiparne la scadenza. Ora, in prossimità di tale data, il Consorzio ricorda a quanti devono provvedere al pagamento, di farlo entro fine mese.