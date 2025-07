ANBI Lazio: Mezzi meccanici e operai del Consorzio Valle del Liri in campo per la salvaguardia del territorio

Completata la fornitura di tutti i mezzi meccanici necessari per un’adeguata opera di salvaguardia del territorio, il Consorzio sta procedendo con l’esecuzione degli interventi programmati dal Piano di Gestione 2025 in diversi comuni del comprensorio. In particolare, in questo periodo si stanno ultimando i lavori di manutenzione del reticolo idrografico di competenza del Consorzio di Bonifica Valle del Liri nel Comune di Piedimonte San Germano, appartenente al macrobacino Rapido-Gari.

I lavori, eseguiti in amministrazione diretta con operatori e mezzi consortili, hanno interessato sia i corsi d’acqua a maggiore rischio di esondazione nel centro abitato, a monte della SS Casilina n. 6 (il Fosso San Rocco e il Fosso delle Fragole), sia il Canale 22 e la rete scolante di Aquino, a valle della medesima strada statale.

Sul Fosso San Rocco è stato eseguito il decespugliamento del tratto a valle, in ambito urbano, da via Regina Margherita a viale Tiziano, in corrispondenza della confluenza nel Rio Fontanelle, nonché del tratto a monte, nelle località Vallicella, Petrone e Sadella.

Sul Fosso delle Fragole sono stati eseguiti il taglio della vegetazione infestante e la riprofilatura delle sezioni nel tratto compreso tra via Parito e via Mandracotogna, e nel tratto a valle parallelo a viale Tiziano.

Sul Canale 22 gli operatori del Consorzio hanno effettuato il decespugliamento della vegetazione infestante e l’espurgo del sedime accumulatosi sul fondo, da via Latina fino alla SP 152, in località Ruscito, con particolare attenzione agli attraversamenti dell’Autostrada A1 Roma-Napoli e della Linea Ferroviaria ad Alta Velocità.

Sulla rete scolante si è intervenuti in prossimità delle strade comunali Pistillo e Selvidieri.

Per l’esecuzione dei suddetti lavori sono stati impiegati tre escavatori cingolati, rispettivamente da 38, 100 e 135 quintali di peso operativo, un escavatore gommato da 155 quintali, una minipala gommata da 25 quintali e un trattore da 145 CV con braccio decespugliatore da 10 metri.

“Il Consorzio sta portando a termine un ampio programma di lavori di manutenzione – ha dichiarato il Commissario Straordinario, Sonia Ricci – condiviso con l’Amministrazione Comunale, con la quale si è instaurata una proficua sinergia per la programmazione e l’esecuzione di interventi, a breve e medio termine, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia ambientale. Oltre alla manutenzione – ha aggiunto il Commissario Ricci – il Consorzio, beneficiario di un finanziamento di € 254.249,53 a valere sui fondi del DPCM n. 77/2024, sta sviluppando la progettazione di interventi strutturali di sistemazione idraulica del Fosso delle Fragole. Un sentito ringraziamento – ha concluso la Ricci – va alla Regione Lazio, e in particolare all’Assessore all’Agricoltura e al Bilancio, Righini.”

Il Primo Cittadino del Comune di Pedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinandi, ha commentato “Ringrazio il Consorzio, e in particolare il Commissario Ricci, per l’attenzione rivolta alle problematiche idrogeologiche del nostro territorio e per le azioni concrete messe in atto, sia manutentive sia progettuali, che testimoniano un deciso cambio di passo rispetto al passato.”

Il Direttore Marandola segnala che il Consorzio ha recentemente attivato un profilo Instagram, cb_valle_del_liri, tramite il quale è possibile visionare tutti gli interventi di manutenzione dei canali di bonifica già eseguiti nel corso del 2025 nei vari comuni del comprensorio. Il profilo viene aggiornato settimanalmente.