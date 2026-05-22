Anbi Lazio: manutenzione idraulica nel Frusinate, interventi nei comuni di Gorga, Artena e Anagni

Proseguono gli interventi di manutenzione idraulica ordinaria del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni nell’ambito del Servizio Pubblico di Manutenzione previsto dalla L.R. 53/98, art. 35. Le attività rientrano nel programma operativo 2026 e interessano diversi territori della provincia con opere finalizzate alla sicurezza idraulica e alla tutela delle infrastrutture locali.

Nel comune di Gorga i lavori sono in corso lungo le sponde e nell’alveo del Fosso di Via Piana, affluente in destra del Torrente Rio. Gli interventi prevedono attività di sfalcio nella porzione che attraversa la zona abitata, oltre a operazioni estese nel tratto a valle con particolare attenzione al punto di immissione nel Torrente Rio.

Tra le opere considerate strategiche figura la rimozione dei sedimenti trasportati dalle piene che avevano riempito la vasca di laminazione situata a monte del pettine idraulico, compromettendone la funzionalità.

Nel territorio del comune di Artena è stato invece completato un intervento di ripristino della sponda destra del Fosso Prato Deo, necessario per la salvaguardia del ponticello posto sulla strada comunale. Contestualmente sono stati eseguiti lavori di sfalcio della vegetazione e di risagomatura dell’alveo, con l’obiettivo di ripristinare le corrette sezioni di deflusso delle acque.

Ad Anagni, infine, hanno preso il via le attività di sfalcio della vegetazione lungo il Canale Gronda Famelica, inserite anch’esse nel quadro delle manutenzioni ordinarie programmate dal Consorzio.

“Questi interventi rappresentano un’attività costante e fondamentale per la prevenzione del rischio idraulico e per la sicurezza dei territori – ha dichiarato il Direttore dei Consorzi di Bonifica del Frusinate, Aurelio Tagliaboschi – La manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, delle opere di regimazione e delle infrastrutture connesse consente di preservare la funzionalità idraulica e di ridurre le criticità soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi. Il lavoro programmato sui territori conferma l’impegno quotidiano dei Consorzi a tutela delle comunità locali e dell’ambiente; il Consorzio è inoltre a disposizione delle amministrazioni comunali per eventuali attività di pianificazione a vantaggio del territorio, in un’ottica di sinergia e collaborazione.”