Anbi Lazio: Manutenzione canali e impianto idrovoro a Cassino per proteggere l’Ospedale Santa Scolastica

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri sta completando i lavori di manutenzione del reticolo idrografico nell’area del presidio ospedaliero Santa Scolastica di Cassino, zona storicamente soggetta a rischio idraulico per le caratteristiche morfologiche e l’andamento del fiume Rapido, che in caso di piena ostacola il deflusso delle acque superficiali.

Gli interventi, realizzati sulla base di uno studio idrologico-idraulico dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno migliorato la capacità di deflusso e invaso della rete esistente (Fosso Nocione, Fosso San Domenico Vertelle, Fosso Fiumicello) e previsto la costruzione di nuovi canali di raccordo e di un impianto idrovoro sul Fosso Fiumicello, che solleva le portate di piena verso il Rio Inferno.

L’impianto, riconosciuto di preminente interesse regionale ai sensi della L.R. 53/1998, e l’intero reticolo idrografico sono oggetto di manutenzione ordinaria da parte del Consorzio, in convenzione con la Provincia e la Regione Lazio.

In questi giorni sono in fase di ultimazione gli interventi di decespugliamento e risagomatura del Fosso Fiumicello e del Rio Inferno, mentre sono già conclusi quelli sul Fosso Nocione, sul raccordo del Fosso Vertelle e su altri tratti affluenti, per un totale di circa 9 chilometri di canali manutenuti.

Tutti i lavori sono eseguiti dal Consorzio in amministrazione diretta, con personale e mezzi propri, senza ricorso ad appalti esterni.

“I lavori di manutenzione della rete di bonifica e dell’impianto idrovoro sono fondamentali per la salvaguardia dell’area dell’Ospedale di Cassino, punto di riferimento per tutto il Basso Lazio – ha dichiarato il Commissario del Consorzio, Sonia Ricci – Ringrazio la Regione, e in particolare l’assessore Righini, per il supporto e la disponibilità dimostrata per il maggior contributo messo a disposizione dei Consorzi di Bonifica per il 2025 nell’ambito delle convenzioni PIR SPM, tra le quali è inserito anche l’impianto idrovoro sul Rio Inferno. Sugli interventi di manutenzione dei canali più importanti dal punto di vista idraulico – ha aggiunto Sonia Ricci – da qualche settimana stiamo anche effettuando voli con il drone, le cui risultanze sono pubblicate sui social Facebook e Instagram, dove è presente il Consorzio di Bonifica Valle del Liri”.