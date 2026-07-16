ANBI LAZIO: LINO CONTI ELETTO NUOVO PRESIDENTE

Il Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest di Latina, Lino Conti è stato eletto Presidente di Anbi Lazio. Conti, apprezzato dirigente e riferimento per il settore agricolo pontino e regionale, è anche direttore di una delle organizzazioni dei produttori più importanti del panorama nazionale. Esperto e competente conosce bene anche il mondo della Bonifica. È, tra l’altro, attualmente componente dello Snebi (Sindacati Nazionale Enti di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario). Ad indicare la figura di Lino Conti è stato Niccolò Sacchetti, Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma, che ha registrato immediata e convinta condivisione da parte del collega Presidente, Gianluca Pezzotti, Presidente del Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina e del Commissario dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone, Daniele Pili. “L’elezione a Presidente di Anbi Lazio è per me un grande onore oltre che una grande responsabilità – ha commentato Conti che ha aggiunto – Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e garantisco impegno per proseguire l’ottimo lavoro svolto da Sonia Ricci che mi ha preceduto riuscendo a dare in questi anni con l’amico direttore Andrea Renna, un nuovo ruolo ad Anbi Lazio portando la nostra associazione a rappresentare un ruolo chiave e di riferimento a livello regionale e non solo”. Durante i lavori del Cda, oltre all’elezione del Presidente, e dei Vice Presidenti, che saranno Pezzotti e Sacchetti, l’assemblea ha provveduto alla presa d’atto della nomina del Commissario Pili e all’approvazione del bilancio consuntivo. Un bilancio – ha aggiunto Conti – che rappresenta e sintetizza il buon lavoro portato avanti negli ultimi tempi. Altro punto ha riguardato le attività assicurative che, come sistema dei consorzi di bonifica del Lazio, sono state portate avanti in concertazione e sinergia con tutti i referenti dei vari consorzi di bonifica del Lazio.Tra gli obiettivi del neo Presidente quello di rinforzare la comunicazione all’interno e, soprattutto, all’esterno delle strutture e l’organizzazione di momenti dedicati alla presentazione delle attività e dei progetti cantierabili, esecutivi ed integrati che i Consorzi hanno inserito nelle varie piattaforme utili ad ottenere finanziamenti con particolare riferimento agli invasi necessari all’ accumulo di acqua da utilizzare nei momenti di criticità.

COMUNICATO STAMPA