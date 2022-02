Anbi Lazio, istituito il Comitato per le Pari Opportunità

Così come convenuto, nello scorso consiglio di amministrazione di Anbi Lazio, è stato istituito, nel mese scorso, il Comitato per le Pari Opportunità di Anbi Lazio. A seguire le attività è stata incaricata l’Avv. Patrizia La Rosa, Consigliere del Consorzio di Bonifica del Litorale Nord di Roma, con il Direttore Renna, la Presidente Ricci e con la segreteria affidata alla Sig.ra Dessy. Sarà la stessa delegata ad avviare, d’accordo con la Presidente, Sonia Ricci e con il Direttore, Andrea Renna tutte le fasi propedeutiche utili per il programma relativo all’anno 2022 dell’importante e prestigioso organo. “Sono orgogliosa come Presidente e come donna – ha dichiarato Sonia Ricci, Presidente di ANBI Lazio – dell’approvazione unanime da parte del Consiglio, per l’istituzione del Comitato Pari Opportunità. Il tema, quanto mai attuale, è fondamentale in un ambiente, quello della Bonifica, da sempre associato, forse anche troppo frettolosamente, a figure maschili. Ad oggi nei 7 Consorzi di Bonifica lavorano 50 donne che seguono nei vari ambiti tutte le attività. In questo contesto, l’esperienza dell’avv. Patrizia La Rosa, che ringraziamo, comprovata dall’ottimo lavoro realizzato in ambiti simili al nostro ed in contesti prestigiosi, come quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri e dell’Ordine degli Avvocati di Velletri, garantirà professionalità, serietà ed equità di giudizio per le proposte di misure idonee a favorire il conseguimento dell’uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici”. Sull’iniziativa è intervenuto il Direttore di Anbi Lazio che, con la Presidente Ricci ha aggiunto “Verranno promosse le iniziative dei consorzi di bonifica laziali atte alla sensibilizzazione del personale d’ufficio e quello operaio sulla parità di genere ed in quest’ottica il Comitato Pari Opportunità sarà promotore e garante del concreto sviluppo delle stesse, mettendo a disposizione le competenze necessarie volte a proporre formule in linea con le direttive comunitarie per la pari dignità delle persone”. “Ho inteso accettare questo incarico – ha detto la neo presidente del Comitato Pari Opportunità (C.P.O.) – con entusiasmo e garantisco con il supporto della struttura il massimo impegno per definire attività nuove in tutti i settori tentando di interagire in sinergia con altri organi come il nostro che pongono al centro del proprio lavoro le pari opportunità”.

Con l’occasione è stata istituita una casella E-mail dedicata al Comitato Pari Opportunità:

comitatopariopportunita.cpo@anbilazio.com

COMUNICATO STAMPA