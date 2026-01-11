Anbi Lazio: intervento immediato del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest a tutela del Lago di Fondi grazie al filo diretto con cittadini e consorziati

“La sinergia, la concertazione e la massima collaborazione con cittadini e consorziati permette di lavorare sempre meglio a tutela del territorio per dare risposte concrete in termini di salvaguardia idrogeologica”.

Così Lino Conti, Presidente del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, che così commenta la segnalazione registrata nelle scorse ore che ha riguardato la foce del canale Canneto, emissario del Lago di Fondi, che è stata trovata completamente occlusa da una consistente barra di detriti e sabbia. L’ostruzione rappresentava un serio pericolo per la funzionalità idraulica del lago e per il delicato equilibrio dell’ecosistema.

Il personale del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest è intervenuto con la massima tempestività, operando sul posto con un escavatore a braccio lungo che ha consentito la completa rimozione della barra ostruttiva. L’intervento, coordinato dal Dirigente Giardino, ha prodotto effetti immediati: il livello dell’acqua nel Canale Canneto e nel Lago si è abbassato, ripristinando condizioni di maggiore sicurezza idraulica.

Il Lago di Fondi, lago costiero di rilevante valore ambientale, raccoglie le acque di importanti canali del comprensorio, tra cui il canale San Vito proveniente da Monte San Biagio, il canale San Magno e il canale Acqua Chiara. La piena funzionalità della foce del canale Canneto è quindi essenziale per garantire il corretto deflusso delle acque e la tutela dell’intero sistema idraulico.

“Questo, come tanti altri interventi di questo tipo – ha concluso Conti – dimostra quanto siano fondamentali le segnalazioni dei cittadini e dei contribuenti. Il Consorzio deve essere percepito come un alleato del territorio, un presidio costante per la salvaguardia idraulica e ambientale. La collaborazione con la comunità è uno strumento indispensabile per prevenire situazioni di rischio e intervenire con rapidità ed efficacia” Il Presidente Conti ha inoltre approfittato per ringraziare il personale consortile per la professionalità e la prontezza dimostrate”. È proprio grazie a questo lavoro quotidiano, spesso silenzioso, che i Consorzi di Bonifica possono garantire sicurezza, tutela dell’ecosistema e tranquillità ai residenti in quel patto per il suolo che deve essere ogni giorno frequentato a tutela di un territorio bellissimo ma molto, molto delicato.

Al termine delle operazioni non sono mancati innumerevoli ringraziamenti spontanei da parte dei residenti della zona e di alcuni contribuenti, che si sono radunati sul luogo dell’intervento per esprimere apprezzamento per l’azione rapida e risolutiva del Consorzio.