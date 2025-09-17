Anbi Lazio: interventi urgenti di ripristino funzionale dell’alveo del Torrente Alabro nel Comune di Ferentino

Il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni (Fr), a seguito del monitoraggio del territorio ha intensificato, nei giorni scorsi, in concomitanza con le varie allerta meteo in atto, intervenendo prontamente in alcune situazioni che hanno messo in evidenza il rischio idraulico attraverso proprie squadre operative dedicate appositamente a ripristinare le condizioni di sicurezza.

In modo particolare nel Torrente Alabro, nel Comune di Ferentino (Fr), sono state rilevate diverse piante d’alto fusto divelte nell’alveo, anche in prossimità della carreggiata dell’adiacente autostrada Roma–Napoli, che ostacolavano il regolare deflusso delle acque. A seguito di tutto ciò sono in corso interventi urgenti di ripristino funzionale dell’alveo per garantire la piena efficienza idraulica e prevenire possibili criticità.

Parallelamente proseguono gli interventi di manutenzione idraulica ordinaria previsti dal servizio pubblico di manutenzione, di cui anche all’art. 35 della L.R. 53/98. Le attività riguardano in modo particolare il Fosso Savo nel Comune di Valmontone, il Torrente Rio nei Comuni di Anagni e Montelanico, il Fosso Ariano nel Comune di Ferentino e il Fosso Valle Cona nel Comune di Gavignano. In queste aree si sta procedendo con operazioni di sfalcio della vegetazione, ripristino spondale e pulizia dell’alveo, al fine di garantire la funzionalità idraulica e la salvaguardia del territorio.

«Questi interventi si inseriscono in un’azione costante di prevenzione e messa in sicurezza del territorio – ha detto tra l’altro Sonia Ricci, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni – La rapidità di esecuzione e il coordinamento con gli enti preposti – ha aggiunto – sono fondamentali per tutelare cittadini, territorio e infrastrutture, soprattutto in presenza di eventi meteorologici sempre più intensi e improvvisi».