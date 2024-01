Anbi Lazio: “Iniziata la manutenzione ordinaria della rete scolante programmata nel 2024 dal Consorzio di Bonifica Valle del Liri”

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri, immediatamente dopo le festività, ha avviato le attività di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua e delle strutture idrauliche di competenza consortile, come previsto dal programma di manutenzione 2024.

A partire dall’8 gennaio, il Consorzio ha eseguito lavori di risagomatura dell’alveo e decespugliamento meccanico della vegetazione ostruente il Rio Sorgentina, nel Comune di San Vittore del Lazio, nel tratto a valle della S.R. Casilina.

Attualmente, il Consorzio sta procedendo alla manutenzione del Fosso delle Fragole, nel Comune di Piedimonte San Germano, nel tratto compreso tra la Via Parito e la Via Mandracotogna. I lavori consistono nello sfalcio meccanico e nella rimozione della vegetazione ostacolante il regolare deflusso, seguiti dalla riprofilatura dell’alveo mediante movimento terra e rimozione del materiale ostruente.

Sono in corso anche gli interventi di manutenzione conservativa di alcuni canali della rete scolante consortile in Località Badia nel Comune di Esperia, volti a garantire la funzionalità idraulica delle opere idrauliche.

Nella località di Melfi nel Comune di Pontecorvo, sono in corso interventi di sfalcio e decespugliamento meccanico della vegetazione spontanea su canali della rete scolante secondaria, mediante l’impiego di trattrice attrezzata con trinciatrice.

Nel corrente mese, è stato eseguito il decespugliamento meccanico della vegetazione ostruente un tratto del Rio Fontana Legge, nel Comune di Pontecorvo.

Infine, sono in fase di completamento i lavori di manutenzione del Torrente Mollarino, nel tratto in località Piè le Piagge nel Comune di Atina. Questi interventi prevedono attività di scavo e movimento terra per la ricostituzione dell’alveo di magra e la rimozione delle ostruzioni determinate dagli eccezionali eventi alluvionali del 2020 e seguenti.

“Era fondamentale, andando incontro alla stagione piovosa, iniziare senza soluzione di continuità i lavori di manutenzione ordinaria previsti dal programma 2024. – ha dichiarato il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, Sonia Ricci – È nello spirito fattivo del Consorzio quello di tutelare la sicurezza idraulica del territorio affinché la sicurezza e i beni di cittadini e consorziati siano garantiti.

Il Consorzio ha altresì avviato – ha aggiunto il Commissario Ricci – le attività propedeutiche all’apertura degli impianti di irrigazione, in particolare si sta procedendo con il controllo delle apparecchiature elettroidrauliche delle centrali di sollevamento ed all’esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinari e straordinari, ritenuti necessari e si stanno eseguendo interventi di riparazione sulle condotte ammalorate”.

