ANBI Lazio: in fase di completamento gli interventi del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni in molti dei comuni dell’area nord della Ciociaria.

In via di completamento i lavori di ripristino effettuati dal Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni a seguito delle forti piogge che hanno interessato il territorio nello scorso mese di maggio nei Comuni di Carpineto Romano, Montelanico, Gorga, Gavignano e Anagni.

Gli interventi hanno riguardato il consolidamento delle sponde del Torrente Rio e del Fosso dell’Obeca, colpite da frane e smottamenti in seguito all’eccezionale intensità della corrente. È stato inoltre necessario rimuovere ingenti quantità di detriti calcarei trasportati dalle pendici dei Monti Lepini verso valle, con accumuli che hanno ostacolato il regolare deflusso delle acque.

Particolare attenzione è stata riservata all’area adiacente al cimitero di Montelanico, dove si è provveduto alla messa in sicurezza e al ripristino di un tratto del Fosso dell’Obeca compromesso da una frana.

Parallelamente, il Consorzio ha predisposto un progetto definitivo per la ricostruzione dei ponticelli crollati in località Villamagna Concertino, nel Comune di Anagni, a seguito degli stessi eventi calamitosi. Il progetto sarà trasmesso agli enti competenti per l’approvazione e la successiva fase esecutiva.

“Continua l’attività di manutenzione e salvaguardia del territorio – ha sottolineato il Commissario del Consorzio anagnino, Sonia Ricci – cercando anche di porre in essere attività di ripristino utili a migliorare tenuta e stabilità del territorio”.