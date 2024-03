Anbi Lazio: Importanti lavori di efficientamento del Consorzio di Bonifica Litorale Nord sugli impianti irrigui Lotto V e Lotto VI a Tarquinia

Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha ultimato, nelle scorse settimane, importanti interventi di efficientamento per gli impianti irrigui denominati Lotto V e Lotto VI di Tarquinia. La stazione di pompaggio del V° Lotto, ubicata in loc. Torrone nel comune di Tarquinia (VT), è stata oggetto di significativi interventi di miglioramento. In particolare, si è provveduto al montaggio di due nuove elettropompe a cassa PDV 300C, equipaggiate con motori da 250 KW, affiancate da due saracinesche corredate di valvole idrostop. Queste lavorazioni hanno permesso la sostituzione delle vecchie pompe del 1985, garantendo prestazioni idrauliche superiori e minori consumi energetici.

Il Presidente Niccolò Sacchetti ha sottolineato l’importanza di rispondere con soluzioni concrete alle esigenze degli agricoltori, soprattutto in un contesto climatico avverso come quello attuale. “Gli interventi di efficientamento energetico rappresentano un passo fondamentale per garantire un’irrigazione efficace e sostenibile, preservando le risorse idriche e ottimizzando i consumi energetici”, ha affermato Sacchetti.

La stazione di pompaggio del V° Lotto, una volta completata l’installazione del misuratore di portata, sarà in grado di fornire acqua all’impianto irriguo con maggiore efficienza, grazie alla presenza di tre elettropompe, di recente generazione, tutte con una portata idraulica da 283 litro al secondo e motori elettrici da 250 KW.

Parallelamente, presso la stazione di pompaggio del VI° Lotto, sita in loc. Colonia Marina nel comune di Tarquinia (VT) sono stati condotti a termine, lavori di efficientamento energetico altrettanto significativi. La sostituzione di tre elettropompe, con motori da 315 KW, accompagnate da tre saracinesche, corredate di valvole e pezzi speciali, nonché l’installazione di quadri elettrici, sono interventi finalizzati a migliorare le prestazioni idrauliche e ridurre i consumi energetici.

Il Presidente Niccolò Sacchetti ha ribadito l’importanza di questi interventi che, a campagna irrigua avviata, sono ancora più strategici, prevedendo una congiuntura climatica sfidante. “La nostra priorità è garantire agli agricoltori le risorse idriche necessarie per preservare le colture in un contesto di crescente incertezza climatica, è necessario ribadire che sono ormai tre anni che l’irrigazione inizia mesi di anticipo rispetto a quanto previsto dal Regolamento Irriguo dell’ente su richiesta delle organizzazioni e degli stessi consorziati. Gli interventi di efficientamento energetico ci consentono di ottimizzare le risorse disponibili e preparare il territorio alle sfide future”, ha concluso Sacchetti.

Con l’implementazione di nuove tecnologie e l’ottimizzazione degli impianti, il Consorzio di Bonifica Litorale Nord conferma il proprio impegno a supportare le esigenze del settore agricolo, mettendo in campo ogni misura utile a contenere le spese

COMUNICATO STAMPA